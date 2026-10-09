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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Este sábado, el Bayern Múnich de Luis Díaz retorna a la competencia en la Bundesliga visitando al Augsburgo en el derbi de Baviera. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Foto: AFP

Luego de unas semanas de pausa a causa de jornadas por Liga de Naciones y de fechas FIFA, las principales competencias en Europa retornan a la normalidad, siendo una de ellas la Bundesliga. Precisamente, en el balompié 'teutón' entra en escena el Bayern Múnich de Luis Díaz con el derbi vecinal.

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Los dirigidos por Vincent Kompany visitan este sábado 10 de octubre al Augsburgo, en cumplimiento de la quinta jornada del presente campeonato. El 'grande de Baviera' busca un resultado positivo que le permita mantener el 'mano a mano' con el Borussia Dortmund.

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El presente del Bayern

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Los vigentes campeones de la Bundesliga viajan a Augsburgo en la segunda posición con diez puntos. Hay que indicar que tras cuatro jornadas, 'Lucho' y compañía suman tres victorias y un empate, y que antes de la pausa internacional, el Bayern dio un golpe de autoridad con su contundente victoria por 7-0 sobre Unión Berlín.

Bayern Múnich vs. Unión Berlín, partido de la fecha 4 de la Bundesliga.
Bayern Múnich vs. Unión Berlín, partido de la fecha 4 de la Bundesliga.
Foto: AFP

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Para este duelo, Jamal Musiala será baja debido a una rotura muscular. Ante esta situación, el técnico Vincent Kompany le envió un mensaje de apoyo en rueda de prensa.

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"Comparto su historia de contratiempos; yo también lo viví en mi carrera. Superar un revés es una fortaleza. Espero que pronto pueda volver a jugar con alegría. Un buen regreso es algo que te marca para siempre. El equipo siempre se alegra cuando marca un gol. Sin duda, seguirá haciéndolo", expresó el timonel de 40 años.

Así llega el Augsburgo al derbi

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Con un excelente inicio de temporada, el FC Augsburgo se ubica en la cuarta posición de la tabla tras cosechar siete puntos en las primeras cuatro jornadas.

De cara al juego de este sábado en el WWK Arena, Kompany analizó a su rival de Baviera: "Sigue siendo un derbi, y además es un partido de visitante. Los puntos fuertes del Augsburgo residen en su formación compacta y su gran peligro con el balón. Poseen mucha calidad individual. Tienen más de la que a veces se cree. Han empezado la temporada con mucha fuerza".

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Foto: AFP

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Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz por la Bundesliga:

Día: sábado 10 de octubre del 2026.
Jornada: fecha 5 de la Bundesliga.
Hora: 8:30 a.m. (Colombia).
Estadio: WWK Arena (Augsburgo)
Transmisión por TV: Espn - Disney + Premium.
ONLINE: www.golcaracol.com

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Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz. Igualmente, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas.

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