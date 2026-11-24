Este martes 24 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 volverá a la acción en el certamen mundialista, enfrentando a una Honduras, que viene golpeada por la derrota en el debut frente a Serbia.

Por su parte, el combinado de nuestro país venció a Japón 1-2 el pasado sábado y, de esta manera, queda a un solo triunfo de meterse a las finales del torneo.

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¿A qué hora juega EN VIVO HOY la Selección Colombia Sub-17 vs. Honduras?

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El conjunto 'cafetero' saldrá a la acción, este martes 22 de noviembre, a las 10:30 a.m. (hora colombiana). Este duelo corresponde a la segunda jornada del grupo L, donde también milita Serbia y Japón.



Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 festejando gol contra Japón. Foto: X de FCF.

Cabe destacar que este encuentro tendrá la transmisión de DITU y www.golcaracol.com; la marca oficial de la Selección Colombia.

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¡En busca de la clasificación!

Teniendo en cuenta que la 'tricolor' sumó de a tres en su primera salida; ahora quedó a un triunfo de avanzar a los 16avos de final del Mundial Sub-17, siendo líder del grupo, además.

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Sin embargo, para que la Selección Colombia termine clasificada como primera de la zona, finalizada esta segunda jornada; primero deberá ganar su partido frente a Honduras este martes.

Y, en caso de que Serbia también gane su encuentro contra Japón; la 'tricolor' deberá superar los (+2) que actualmente tienen los europeos en diferencia de gol. Es importante recalcar que el equipo 'cafetero' tiene (+1), por ende, tendría que vencer a los centroamericanos por un mínimo de dos tantos, sin recibir ninguno.

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Serbios y japoneses también se enfrentarán en la misma jornada de este martes a las ocho de la mañana, para darle apertura a la segunda fecha de este grupo L, que culminará con el cruce entre colombianos y hondureños.

Para este duelo se espera ver un poco más de minutos de jugadores como Samuel Martínez, quien, a pesar de ingresar y ser el 'salvador' con un gol sobre el final; no pudo tener mucha participación frente a los nipones, debido a un problema físico que lo ha permeado en este inicio del certamen mundialista.