¿A qué sanción se expone Cristiano Ronaldo por su sonado abandono de la Selección de Portugal?

"Cristiano Ronaldo, 'suspendido' por Portugal tras abandonar abruptamente la concentración de la Liga de Naciones. CR7 redactó un extenso comunicado pocos días después de su sorprendente abandono de la selección portuguesa y parece que el veterano delantero se enfrentará a una larga sanción". Ese fue el encabezado del diario 'The Mirror' en una nota en la que se refieren a lo que vendría para el actual jugador del Al Nassr, por su decisión de marcharse de la concentración del seleccionado luso, luego de no jugar contra Noruega en la Liga de Naciones de Europa y en la previa del duelo con Dinamarca, en la misma competencia de la UEFA.

La determinación del astro portugués se presentó ante desacuerdos con el entrenador Jorge Jesús y posterior a una rueda de prensa en la que el DT aseguró que no existía ningún distanciamiento con su principal figura.

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Según el medio citado anteriormente, "las normas de la Federación Portuguesa de Fútbol han conllevado automáticamente una suspensión, y un comité disciplinario decidirá ahora la duración de la sanción que deberá cumplir Ronaldo, que podría oscilar entre uno y seis meses".

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A renglón seguido se agregó que "una sanción superior a un mes dejaría a Ronaldo fuera de los partidos de la Liga de Naciones de su selección contra Dinamarca y Gales el próximo mes. El comité disciplinario tendrá en cuenta todos los aspectos, aunque el medio 'Espn' apuntó que la misma sería corta".



Hasta ahora no se ha dado un pronunciamiento oficial de parte de la Federación al respecto, ni tampoco del goleador, ni mucho menos de sus personas más cercanas.

Cuál fue la única manifestación pública de Cristiano Ronaldo ante la polémica con Jorge Jesús

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"Personalmente le puse el brazalete de capitán a Bruno Fernandes, lejos de imaginar que podría estar dando mis últimos pasos como atleta y capitán de la selección nacional. La conferencia transcurrió como se esperaba: su actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión; percibí expresiones y agresividad que considero inmerecidas, una actitud de ‘yo quiero, yo puedo y yo mando’ que jamás me había mostrado, ni siquiera remotamente, en privado, el día anterior. Decidí abandonar el campo de entrenamiento sin esperar otra promesa incumplida. Después del Mundial de 2026, preparé una carta al pueblo portugués, que aún conservo, con las palabras que quiero dirigirles cuando deje definitivamente nuestro equipo", escribió Cristiano Ronaldo hace unos días.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección Portugal, en un partido de la Liga de Naciones AFP