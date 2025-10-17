Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Barcelona vs. Girona, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga de España

Barcelona vs. Girona, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga de España

El Girona, de los colombianos Jhon Solís y Yaser Asprilla, tendrá un duro desafío en su visita al Barcelona, que ocupa la segunda posición del torneo español. ¡Prográmese con el encuentro!

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Barcelona vs Girona
Barcelona vs Girona
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad