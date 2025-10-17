Figura de Liverpool, contra la marea; agita controversia por reemplazo de Luis Díaz

Luis Díaz es uno de los mejores jugadores de la actualidad y en poco tiempo se ha convertido en figura y uno de los fichajes clave del Bayern Múnich de cara a la temporada 2025-26. El colombiano fue fichado por los alemanes desde el Liverpool de Inglaterra, club que no ha tenido un buen comienzo y que al parecer ya extraña el nacido en Barrancas. Una de las figuras de los 'reds' no se quedó callado y habló de frente sobre la salida del guajiro.

Se trata de Virgil Van Dijk, defensor central que acaba de renovar por dos años más con el Liverpool y que puso la lupa sobre el rendimiento del equipo en este inicio de temporada en el que sufrieron fuertes golpes como las derrotas con Crystal Palace, en Premier League, y, Galatasaray, en Champions League. El neerlandés no se olvidó de 'Lucho'.

"Creo que el club lo ha hecho muy bien en términos de los agregados que hicieron, pero realmente no fueron agregados porque perdimos mucha calidad que era muy importante en los últimos años. Luis Díaz, Quansah, Elliott y Núñez, eso es obvio mucha calidad que hemos vendido", dijo en charla con el portal inglés 'Liverpool Echo'.

Virgil van Dijk y Luis Díaz, en el Liverpool. Getty Images.

Y es que Liverpool fue uno de los clubes que más se metió la mano al bolsillo tras gastar más de 400 millones de euros en los fichajes de Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni y Milos Kerkez.



Si bien se trata de jugadores que brillaban en sus respectivos clubes, no han logrado conectar del todo en el circuito de juego de los de Anfield y por ende no han marcado la diferencia. Ekitiké es el único que ha anotado y ha sido relevante en la ofensiva. Por otro lado, también hay que decir que la suerte no los ha acompañado, ya que Leoni se rompió los ligamentos tan pronto llegó a toldas del Liverpool.

Para Virgil, el conjunto inglés fichó a los futbolistas de mejor momento y solo es cuestión de afinar detalles. "Tuvimos que reemplazarlos y hacerlo con calidad, sabiendo las dificultades del mercado de hoy. El club lo hizo bien y ahora es tiempo de trabajar y crear un muy buen equipo en el campo de juego para competir por todo. Ese es el objetivo", concluyó.