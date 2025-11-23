Bayern Múnich, con los 'taches arriba' en caso de sanción a Luis Díaz en Champions League

Bayern Múnich sigue decidido a impugnar la sanción de tres partidos impuestos a Luis Díaz por la UEFA, tras la dura falta a Achraf Hakimi y que terminó en la tarjeta roja al guajiro en el partido contra PSG por la Champions League, el pasado 4 de noviembre.

Desde las toldas del conjunto 'bávaro' consideran que tres juegos son demasiados para el oriundo de Barrancas, están con los 'taches arriba' e irán hasta el final en busca de reducir el castigo. Si bien reconocen que rara vez los recursos de apelación prosperan para este tipo de situaciones, no se rendirán.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

Esas fueron las palabras que pronunció Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del club rojo de Baviera, en las últimas horas, indicando que han solicitado a la UEFA la justificación por escrito de la decisión para presentar un recurso.



"Veremos si podemos conseguir una reducción de la sanción. Fue una falta grave, pero tres partidos son demasiados", precisó Dreesen en conversación con el medio 'Absolut Fußball' tras el juego con Friburgo, mismas declaraciones que replicaron en la página web de 'TZ'.

Publicidad

La misma conclusión expresó Max Eberl, director deportivo del Bayern, quien consideró excesiva la sanción para 'Lucho'.

"No soy tan ingenuo como para decir que solo será un partido. Si tuviéramos un partido menos, sería fantástico. Tres partidos, creo, es muy duro", enfatizó Eberl.

Publicidad

Desde el actual campeón de Alemania resaltan que la apelación no la hacen "para aparentar", sino para dejar claro que no están de acuerdo con el castigo de la UEFA al extremo colombiano.

"Aunque las posibilidades de éxito son escasas, el FC Bayern considera que la apelación es necesaria para enviar un mensaje contra lo que considera un castigo desproporcionado. A pesar de las pocas opciones de éxito, el club sigue decidido a impugnar la sanción. La apelación pretende dejar claro que el FC Bayern no está de acuerdo con la decisión de la UEFA y busca una sanción más adecuada para Díaz", se leyó en 'TZ'.



Otras reacciones

"Todos vimos ese momento y pensamos que merecía un partido, pero hubo otras opiniones. Claro que estamos decepcionados", lamentó el técnico Vincent Kompany al conocer la sanción de tres partidos a Luis Díaz.

Ahora sólo queda esperar si el recurso de apelación del Bayern prospera y si pueden reducir el castigo para el exLiverpool en la Champions League. 'Lucho' Díaz se perderá los partidos contra Arsenal, Sporting Lisboa y frente al Union Saint-Gilloise.