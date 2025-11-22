Dura reacción por Luis Díaz en Bayern Múnich; “estamos decepcionados, hubo otras opiniones”

Hay nuevas reacciones tras la sanción de Luis Díaz de tres partidos en la Champions League por la tarjeta roja que vio por la dura patada contra Achraf Hakimi en el pasado encuentro entre el Bayern Múnich y el PSG, en el que se fue de doblete pero terminó expulsado.

Por eso, luego de la sorpresiva notificación de la UEFA del castigo para el futbolista colombiano la prensa alemana detalló que pedirán apelación del caso, pero este sábado el propio Vincent Kompany fue el primero en dar sus declaraciones sobre lo sucedido con el guajiro, a quien inicialmente perderá para los enfrentamientos con Arsenal, Sporting Lisboa y Union Saint Gilliose.

Reacción en Bayern Múnich a sanción de Luis Díaz

El entrenador belga habló con 'Sky Sports' en la previa del partido contra Friburgo que terminó 6-2 a favor de los bávaros y cuando le consultaron sobre el castigo de UEFA no ocultó su enojo y lo expresó sin filtro.



"Todos vimos ese momento y pensamos que merecía un partido. Pero hubo otras opiniones. Claro que estamos decepcionados", detalló Vincent Kompany sobre la polémica acción en la que Luis Díaz fue expulsado en el partido contra el PSG, por Champions League, el pasado 4 de noviembre en el estadio Parque de Los Príncipes.

Por su parte, tras el duelo de esta sábado el director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen confirmó la noticia de que apelarán la sanción. "Hemos solicitado a la UEFA la justificación por escrito del veredicto para presentar un recurso. Veremos si conseguimos reducir la sanción. Supusimos que solo sería un partido tras la carta inicial de la UEFA. Así que la sanción de tres partidos nos sorprendió tanto como a todos los demás".

Adicional a eso, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich también defendió a Luis Díaz, señalando que desde el clun "no soy tan ingenuo como para decir que solo será un partido. Si lo reducimos a dos, sería fantástico. Tres partidos, en mi opinión, es muy duro".

Luis Díaz y Achraf Hakimi en PSG vs Bayern Múnich - Foto: AFP

Por el momento el técnico del Bayern Múnich alineó de titular a 'Lucho' este sábado y lo dejó los 90 minutos más adición en el estadio Allianz Arena, en el triunfazo y remontada 6-2 sobre el Friburgo, por lo que los bávaros siguen invictos en la temporada, sumando ya 18 encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

A pesar del buen tiempo de juego que tuvo Luis Díaz en las últimas horas, no pudo marcar o asistir, pero colectivamente tuvo una correcta participación, algo que valoraron en la prensa alemana, que siempre destacan que "lucha" y aporta en defensa.

Por el momento el regreso a las canchas del atacante colombiano será el próximo sábado 29 de noviembre, por la fecha 12 de la Bundesliga, recibiendo en el Allianz Arena al St.Pauli, que está en puestos de descenso en la Liga de Alemania.