Bayern Múnich vs. Aston Villa; a qué hora y dónde ver EN VIVO POR TV el partido de Luis Díaz

Después de concluir la temporada 2025/26, Bayern Múnich ya centra su atención en el inicio de un nuevo ciclo deportivo. El conjunto alemán afronta su calendario de preparación con la presencia del colombiano Luis Díaz, quien viene de completar su primer año en la institución.

¿A qué hora y por dónde ver el partido EN VIVO a Luis Díaz?

Este viernes 7 de agosto, Bayern Múnich disputará un nuevo compromiso de pretemporada frente a Aston Villa, de Inglaterra, como parte de la gira asiática que adelanta el equipo dirigido por Vincent Kompany.

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El compromiso está programado para las 7:00 a. m. (hora de Colombia) y contará con transmisión desde la página oficial de Bayern TV. Además, en www.golcaracol.com se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información relacionada con la actuación del futbolista colombiano y el conjunto bávaro.



¿Cómo terminó Bayern Múnich la temporada anterior?

En la campaña 2025/26, Bayern Múnich conquistó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania, completando un nuevo triplete de títulos nacionales. El campeonato de liga quedó asegurado con cuatro fechas de anticipación.

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En el plano internacional, el conjunto alemán avanzó hasta las semifinales de la Champions League, ronda en la que finalizó su participación.

Durante esa temporada, Luis Díaz fue uno de los jugadores con mayor cantidad de minutos en el plantel de Vincent Kompany. El colombiano anotó en la Franz Beckenbauer Supercup, entregó una asistencia en la final de la DFB-Pokal y su gol frente a Union Berlín fue elegido por los aficionados como el mejor del Bayern Múnich durante la campaña.

¿Cuáles fueron los números de Luis Díaz en la temporada 2025/26?

En su primera campaña con Bayern Múnich, Luis Díaz disputó 51 partidos oficiales en todas las competiciones. El atacante colombiano registró 26 goles y 23 asistencias.

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En la Bundesliga sumó 15 anotaciones y 17 asistencias. En la UEFA Champions League marcó seis goles. Además, convirtió un tanto en la Supercopa de Alemania y también anotó en la DFB-Pokal.

En total, el extremo colombiano participó de manera directa en 49 goles del Bayern Múnich a lo largo de la temporada 2025/26, con aportes repartidos entre la Bundesliga, la DFB-Pokal, la Supercopa de Alemania y la UEFA Champions League.