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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Daniel Arcila en Querétaro vs. León, en la Liga MX

Vea el gol de Daniel Arcila en Querétaro vs. León, en la Liga MX

Este domingo, antes de unirse a la Selección Colombia, el volante Daniel Arcila abrió la cuenta para León en su visita a Querétaro por la fecha 9 de la Liga MX.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Daniel Arcila en Querétaro vs. León.
Daniel Arcila en Querétaro vs. León.
León.

Este domingo, en la Liga MX, León empató 1-1 en su visita al Querétaro y el colombiano Daniel Arcila se reportó con gol.

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A los 54 minutos, el exEnvigado anotó de tiro penalti para los 'esmeraldas'.

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