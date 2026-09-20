Vea el gol de Daniel Arcila en Querétaro vs. León, en la Liga MX

Este domingo, en la Liga MX, León empató 1-1 en su visita al Querétaro y el colombiano Daniel Arcila se reportó con gol.

A los 54 minutos, el exEnvigado anotó de tiro penalti para los 'esmeraldas'.

Vea el gol de Daniel Arcila:

GOOOLLLLLL from Daniel Arcila! He scored for Club León from the penalty spot against Querétaro away in Liga MX in give his team the 1-0 lead! The pen was won by fellow Colombian Edgar Guerra and Arcila made it count! 🇨🇴🔥

pic.twitter.com/tgbm92UeO8 — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) September 21, 2026