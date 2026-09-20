Así quedó la tabla tras el 2-0 de Llaneros sobre Nacional, que contó con James Rodríguez

Atlético Nacional se vio sorprendido en su visita a Villavicencio, este domingo en la noche, para enfrentar a Llaneros. James Rodríguez y compañía salieron derrotados del Estadio Bello Horizonte-Rey Pelé, en compromiso de la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026. Los locales ganaron 2-0.

Fue un encuentro en el que no le funcionó el planteamiento a Lucas González, quien por más que movió a sus fichas y le dio ingreso a Rodríguez Rubio desde el inicio del complemento, no pudieron descifrar a los del Llano y tampoco al arquero

Roameth Romaña.

Y es que Llaneros supo ser certero en momentos clave, y a su vez, hizo ver muy mal a los ‘verdolagas’ en la zona posterior, que tuvo algunas bajas. No estuvo William Tesillo y tampoco Franco Armanien el arco; su lugar lo ocupó Luis Marquínez.

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Los goles de la contienda en el Bello Horizonte-Rey Pelé llegaron en la primera parte. Primero fue Yorleys Mena, al minuto 15, que logró vencer la resistencia de Marquínez, y luego, al 34', Frank Castañeda aumentó la cuenta para los dueños de casa.



Llaneros vs. Nacional - Liga BetPlay II-2026. Nacional.

Los hinchas del elenco de la 'media Colombia' disfrutaron del desempeño, las jugadas y goles de su equipo en el tapete verde.

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Tras las anotaciones de Llaneros, los verdes paisas intentaron dominar las acciones. Por más que los dirigidos por Lucas González se hicieron con el balón, no hicieron daño a la portería custodiada por Roameth Romaña.

Nacional probó con la pelota quieta, con James David organizando los cobros. No obstante, el '23' no pudo desequilibrar por esta vía.

Finalmente, el tablero no se movió y Llaneros sumó tres puntos valiosos, mismos que le permitieron escalar en la tabla general de la Liga BetPlay II-2026: llegaron a 14 enteros, en diez partidos disputados.

Mientras que Nacional se quedó en 18 enteros, en ocho juegos.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras el 2-0 de Llaneros sobre Nacional, que contó con James Rodríguez: