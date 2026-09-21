Partidos EN VIVO HOY 21 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes 21 de septiembre, el calendario futbolero muestra actividad en el Torneo BetPlay II -2026 y grandes duelos en el balompié de Argentina.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, lunes 21 de septiembre del 2026:
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|Equipos
|Horario
|Liga/Competición
|Canales de Transmisión
|Aldosivi vs. Atlético Tucumán
|12:30 pm.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Bogotá vs. Barranquilla
|3:30 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|Real Soacha Cundinamarca vs. Quindío
|5:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win
|Barracas Central vs. Independiente Rivadavia
|5:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Lanús vs. Estudiantes de la Plata
|7:15 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Real Cartagena vs Envigado
|7:30 pm
|Torneo BetPlay DIMAYOR
|Win