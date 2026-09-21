Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 21 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 21 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY lunes 21 de septiembre, con buenos compromisos en el fútbol internacional. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2026
Comparta en:
Edwuin Cetré, colombiano de Estudiantes de la Plata.
Edwuin Cetré, colombiano de Estudiantes de la Plata.
afp.

Este lunes 21 de septiembre, el calendario futbolero muestra actividad en el Torneo BetPlay II -2026 y grandes duelos en el balompié de Argentina.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Últimas noticias

Lionel Messi celebra un nuevo gol con Inter Miami en la MLS.
Gol Caracol

Vea acá el golazo de tiro libre de Lionel Messi con Inter Miami a San Diego FC, en la MLS

Atlético de Madrid vs. Real Madrid.
Gol Caracol

Real Madrid estalló por derrota con Atlético de Madrid; "un pésimo arbitraje decide el derbi"

Partidos EN VIVO HOY, lunes 21 de septiembre del 2026:

Publicidad

EquiposHorarioLiga/CompeticiónCanales de Transmisión
Aldosivi vs. Atlético Tucumán12:30 pm.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Bogotá vs. Barranquilla3:30 p.m.Torneo BetPlayWin YouTube
Real Soacha Cundinamarca vs. Quindío5:00 p.m.Torneo BetPlayWin
Barracas Central vs. Independiente Rivadavia5:00 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Lanús vs. Estudiantes de la Plata7:15 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Real Cartagena vs Envigado7:30 pmTorneo BetPlay DIMAYORWin

Santa Fe vs. Deportivo Cali; equipos que jugarán la final de la Liga Femenina 2026.
Fútbol Colombiano

Santa Fe vs. Deportivo Cali, la final de la Liga Femenina 2026: fechas y horarios de la definición

Richard Ríos se unió a la concentración de Colombia para la fecha FIFA.
Selección Colombia

La renovada Selección Colombia va llegando a Estados Unidos; se vienen tres juegos en fecha FIFA

Valerin Loboa, delantera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Selección Colombia

Valerin Loboa y la profecía de su madre antes del gol histórico: "Me decía que iba a anotar"

Colombia y Corea del Norte se enfrentan en semifinales del Mundial Femenino Sub-20.
Selección Colombia

Hora y dónde ver Colombia vs. Corea del Norte, por la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Partidos hoy

Torneo BetPlay

Fútbol Colombiano

Liga Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad