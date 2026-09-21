Partidos EN VIVO HOY 21 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes 21 de septiembre, el calendario futbolero muestra actividad en el Torneo BetPlay II -2026 y grandes duelos en el balompié de Argentina.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, lunes 21 de septiembre del 2026:

Publicidad