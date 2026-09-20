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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Lucas González; "no voy a seguir rotando por rotar, aquí hay que ganar cada partido"

Lucas González; "no voy a seguir rotando por rotar, aquí hay que ganar cada partido"

El DT de Nacional, Lucas González, analizó en rueda de prensa lo que fue la derrota de su equipo con Llaneros en Villavicencio, este domingo, por Liga BetPlay. ¡Acá lo que dijo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Lucas González, director técnico del Atlético Nacional.
Lucas González, director técnico del Atlético Nacional.
Foto: Getty Imágenes

Atlético Nacional sumó su segunda derrota en la Liga BetPlay II-2026. Los dirigidos por Lucas González cayeron 2-0 en su visita a Llaneros, en cumplimiento de la undécima jornada.

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El ‘verdolaga’ tuvo dos planteamientos totalmente diferentes, en el primer tiempo mostró falencias en defensa y los de la ‘Media Colombia’ anotar, y en el segundo, el DT Nacional hizo cambios, entre ellos, el ingreso de James Rodríguez, pero no encontró la fórmula para vulnerar a los dueños de casa.

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Precisamente, este análisis fue el que dejó Lucas González en la rueda de prensa posterior al juego. Lamentó que los suyos no pudieran gestionar las ‘contras’ de su rival.

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“Creo que jugamos dos partidos diferentes. La primera parte, quedamos muy expuestos al momento en que perdimos el balón en el campo contrario, y así vienen los goles y también un par de ocasiones. Es algo que tenemos que mejorar, por eso buscamos directamente hacer cambios rápidos en la media parte. En la segunda parte ya sufrimos esas ‘contras’ muchísimo menos, así que desafortunadamente no pudimos marcar. Nos queda seguir corrigiendo, felicitar a llaneros que lo ha hecho bastante bien”, dijo de entrada González en charla con los medios de comunicación.

Lucas González Atlético Nacional Entrenamiento
Lucas González, nuevo director técnico de Atlético Nacional
Lucas González, nuevo director técnico de Atlético Nacional

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Otras declaraciones de Lucas González:

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El tema de la rotación en Nacional…

“Si no recuerdo mal tenemos ocho partidos jugados, todavía no va más de la mitad del campeonato para nosotros, sí para otros equipos. Y la rotación para nosotros no es un fin, nosotros no rotamos por rotar, es un medio para intentar hacer que los jugadores lleguen más frescos al siguiente partido y que reduzcamos al máximo el riesgo de lesiones. En la medida que vayan pasando partidos y sintamos que hay gente con acumulación y fatiga, queremos evitar lo que le pasó a Alfredo (Morelos).

“Yo no soy tonto, hago bien los análisis y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo a jugadores que veamos que el rendimiento esté por debajo del rendimiento que exige Atlético Nacional. Los jugadores merecen jugar porque son muy buenos y las oportunidades se abren cuando hay muchos partidos seguidos, pero aquí hay que ganar cada partido. Así que si hay jugadores que en la evaluación nos damos cuenta que están por debajo del nivel, van a tener que esperar hasta que suban el nivel”, añadió.

Más análisis del compromiso

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"La apreciación que tengo ahorita es muy superficial. Tú me preguntas que si me decepcionó el equipo, la conclusión que sí puedo sacar es que los jugadores que inician la primera parte no fueron capaces de gestionar las ‘contras’ tengo yo que revisar el por qué".

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