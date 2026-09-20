Santa Fe vs. Deportivo Cali, la final de la Liga Femenina 2026: fechas y horarios de la definición

La Liga Femenina en Colombia definió a los equipos finalistas para la edición del 2026, siendo Santa Fe y Deportivo Cali los clubes que lucharán por la corona. ‘Leonas’ y ‘azucareras’ han mantenido una rivalidad en el último tiempo, están acostumbradas a ser protagonistas, a ser amenizadoras del certamen femenino de nuestro país.

Y es que Santa Fe y Deportivo Cali se verán las caras por el título por tercera vez consecutiva, venciendo en las dos anteriores las verdes del Valle del Cauca. Si fuera poco, será el cuarto enfrentamiento en una final. ¡El espectáculo está garantizado!

Santa Fe se impuso a Millonarios y jugará la final de la Liga Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe

Además, hay que precisar que las ‘azucareras’ son las vigentes bicampeonas, por lo que las ‘cardenales’ intentarán frenar el tricampeonato de las dirigidas por Jhon Alber Ortiz y sacarse ‘esa espinita’ de las finales perdidas.

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Hay que indicar que tanto rojas como verdes han mantenido un proceso, y eso se nota con cada final disputada. Omar Ramírez ha liderado desde el banco a Santa Fe, mientras que Ortiz ha hecho lo propio en las ‘verdiblancas’.



Para llegar a esta nueva final de la Liga Femenina, Santa Fe dejó en el camino a Millonarios, rival al que venció en una serie pareja en El Campín; el global culminó 3-4 para las ‘leonas’.

En el caso del Deportivo Cali hizo lo propio frente a Atlético Nacional. Las ‘azucareras’ impusieron condiciones tanto en el Atanasio Girardot como en el Palmaseca; el conglomerado fue de 6-1 y teniendo a Ingrid Guerra como la figura de la serie.

Ingrid Guerra, delantera y figura del Deportivo Cali femenino. Foto oficial del Deportivo Cali femenino

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¿Cuándo se jugarán las finales de la Liga Femenina 2026?

Hay que establecer que aún la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ha generdo una fecha exacta para la definición entre Santa Fe y Deportivo Cali femenino. Lo que sí está claro es que la final de ida será en El Campín, y la vuelta, en Palmaseca.

Tanto 'azucareras' como 'leonas' van por su cuarto título en la Liga femenina. Además, de que son los equipos que representarán a Colombia en la Copa Libertadores 2026.

