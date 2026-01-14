Bayern Múnich vs. Colonia: hora y dónde ver, EN VIVO POR TV HOY, el partido de Luis Díaz

Este miércoles 14 de enero, el Bayern Múnich se enfrenta a Colonia, con Luis Díaz como protagonista, por el duelo correspondiente a la jornada 17 de la Bundesliga alemana.



¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver a Luis Díaz, en el Bayern Múnich vs. Colonia?

El conjunto 'bávaro', que oficiará como visitante este miércoles, jugará a las 2:30 p.m. (hora colombiana). Este encuentro tendrá la transmisión de Disney + Premium.

Cabe destacar que el Bayern actualmente es único y solitario líder con 44 unidades.

Luis Díaz volvió a tener una gran actuación con Bayern Múnich en la Bundesliga. AFP

- Luis Díaz estelar -

Destacada fue la actuación del extremo izquierdo colombiano Luis Díaz, omnipresente en el ataque del Bayern. En sus pies estuvo el origen el primer gol del partido. Después de regatear a su marcador centró al área pequeña y el defensor del Wolfsburgo Kililan Fischer introdujo el balón en su portería.

A la media hora de juego, con tablas en el marcador, Díaz remató de cabeza a la perfección un centro de Michael Olise.



Olise prolongó el festival minuto 50. Tras partir desde el costado derecho, dejó atrás a varios jugadores visitantes y disparó con la zurda lejos del alcance del arquero.

Tres minutos después, Kane encontró a Olise con un buen pase. El internacional francés centró para Díaz, cuya presión forzó al defensor Moritz Jenz a marcarse en propia.

Kane dio un nuevo pase decisivo para Raphaël Guerreiro, antes de despejar de telarañas la escuadra del arco del Wolfsburgo. Fue el 20º gol del delantero inglés en Bundesliga esta temporada, el 31º entre todas las competiciones.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich AFP

Olise firmó su doblete con su 11º gol de la temporada. Y Leon Goretzka selló la goleada en el 88'.

El Bayern no pierde en liga ante el Wofsburgo desde enero de 2015, cuando el belga Kevin De Bruyne marcó dos goles en el 4-1 de su equipo, seis meses antes de su fichaje por el Manchester City.

En el otro partido del sábado, el Borussia Moenchengladbach goleó 4-0 al Augsburgo.