JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el Exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. Colonia: hora y dónde ver, EN VIVO POR TV HOY, el partido de Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Colonia: hora y dónde ver, EN VIVO POR TV HOY, el partido de Luis Díaz

El guajiro nuevamente vuelve a la acción en la Bundesliga, donde se espera que sea protagonista con el Bayern Múnich. Ahora, enfrentando a Colonia.

Por: AFP
Actualizado: 14 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich.
Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich.
Getty

