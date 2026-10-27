"A Harry Kane le quedan tres días de fútbol, así que vamos a regalarle el 'Balón de Oro'"

La entrega del Balón de Oro 2026 dejó un profundo malestar en el entorno cercano de Lamine Yamal. Luego de que el delantero inglés Harry Kane, referente del Bayern Múnich, fuera galardonado con el prestigioso trofeo, Abdul, tío de la joven estrella del FC Barcelona, expresó su indignación de manera tajante al considerar que su sobrino fue despojado del premio que merecía por rendimiento y jerarquía.

En declaraciones recogidas tras la gala, Abdul no ocultó la desilusión de la familia y cuestionó los criterios de votación que terminaron decantando la distinción en favor del atacante británico.

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Abdul fue enfático al señalar que el impacto futbolístico y la brillantez del atacante blaugrana están por encima de las cifras anotadoras de cualquier otro competidor.

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"Estoy muy triste y me he sentido muy mal. Mi sobrino es buenísimo y es el mejor jugador del mundo, todo el mundo lo sabe. Si te gusta el fútbol verás a Lamine, no irás a ver a Harry Kane", afirmó con contundencia en entrevista a 'Cadena Ser'.



Aunque reconoció la capacidad anotadora del atacante del Bayern Múnich, marcó una clara diferencia entre la eficacia y la magia dentro del terreno de juego: "Harry Kane es un goleador, pero Lamine Yamal es el mejor de fútbol que hay en el campo".

El familiar del astro azulgrana insinuó que el factor de la edad jugó en contra del futbolista de 19 años, asegurando que se premió la trayectoria final del delantero inglés por encima de los méritos colectivos e individuales conseguidos por su sobrino durante el curso.

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El argumento del regalo: "Siempre dicen 'Lamine es joven, tiene 19 años, ya lo ganará... y a Harry Kane le quedan tres días de fútbol, así que vamos a regalárselo'".

La temporada de Lamine: "Lamine ha ganado el Mundial, la liga, la supercopa, todo... juega muy bien e hizo una temporada increíble. Marca goles que no marca nadie más, pases, asistencias... mala suerte".

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A pesar del trago amargo, las palabras de Abdul reflejan el sentir de un sector de la afición futbolera que veía en el joven referente del Barcelona al candidato natural a coronarse como el rey del fútbol mundial en esta edición.

Lamine Yamal con Premio Kopa 2026 AFP

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Artículo elaborado con IA Gemini, bajo la supervisión de un periodista de Gol Caracol.