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Gol Caracol  / El Centenario; la final de Copa Libertadores será la última gran función antes de su remodelación

El Centenario; la final de Copa Libertadores será la última gran función antes de su remodelación

Antes de cerrar sus puertas para modernizarse de cara a la Copa del Mundo del Centenario, el templo del fútbol sudamericano acogerá la final de la Copa Libertadores y la visita del papa León XIV.

Por: EFE
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Estadio Centenario de Uruguay, sede de la final de Copa Libertadores 2026
Estadio Centenario de Uruguay, sede de la final de Copa Libertadores 2026
@Libertadores en X

El estadio Centenario de Montevideo consagrará el próximo 28 de noviembre a un nuevo campeón de la Copa Libertadores y de esa forma ampliará su legado como escenario que recibió más finales de este torneo a lo largo de la historia.

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El argentino Estudiantes de La Plata y el brasileño Palmeiras se pondrán cara a cara por el título antes de que el Monumento al Fútbol Mundial comience a ser reformado para albergar la Copa del Mundo 2030.

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No será la primera vez que estos equipos se enfrentarán en dicha instancia y tampoco la primera vez que lo harán en un campo en el que los dos conocen de festejos.

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La final de 1968 enfrentó a Estudiantes y a Palmeiras en 180 minutos que dejaron un triunfo por 2-1 de los argentinos en la ciudad de La Plata y una victoria por 3-1 de los brasileños en São Paulo.

Este resultado causó que se jugara un tercer partido y el escenario elegido fue el Centenario de Montevideo. Allí se impuso Estudiantes por 2-0 con un tanto de Felipe Ribaudo y uno del histórico Juan Ramón Verón.

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Palmeiras también supo celebrar en dicho escenario: el 27 de noviembre de 2021 venció por 2-1 a Flamengo en la final de una nueva edición de la Copa Libertadores.

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Los dirigidos por Abel Ferreira se impusieron con anotaciones de Raphel Veiga en el tiempo reglamentario y de Deyverson en el suplementario.

Cinco años después, el entrenador portugués repetirá con el Verdao. También lo harán el capitán Gustavo Gómez y el uruguayo Joaquín Piquerez, mientras que Andreas Pereira defenderá a ese equipo luego de haber jugado aquel partido con Flamengo.

Jhon Arias con Palmeiras en juego contra Botafogo por el Brasileirao.
Jhon Arias con Palmeiras en juego contra Botafogo por el Brasileirao.
Foto: AFP

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Más allá de que el continente ya espera por el partido que jugarán Estudiantes y Palmeiras, el estadio Centenario afrontará antes otra misión: la de recibir al papa León XIV.

Es que en la visita que hará a Uruguay entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, el sumo pontífice ofrecerá una misa en el mismo escenario en que lo hizo Juan Pablo II en 1988.

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Será el sábado 7 por la tarde y ante un Centenario que promete estar repleto luego de que las localidades se agotaran en apenas dos horas.

Con estos dos eventos, el Centenario empezará a cerrar su actividad en este año y dará paso a un 2027 en el que comenzará a ser reformado para recibir la próxima Copa del Mundo.

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Dicho torneo se llevará a cabo cien años después de que la capital uruguaya fuera testigo de la primera, jugada en 1930 y para la que se construyó el estadio Centenario.

En diálogo con la Agencia EFE, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, apuntó que el Estudiantes-Palmeiras será el último gran evento futbolístico antes de su cierre para ser remodelado.

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Añadió que las obras seguramente comenzarán en el segundo semestre del próximo año.

"Se va a dejar el estadio con una línea que respeta la tradición y el mayor cambio va a estar en el área funcional de la tribuna América, que es la que va a tener la modificación que requieren los tiempos nuevos", puntualizó Alonso, quien agregó que se espera que el escenario sea un centro de actividades y no solo un lugar para jugar fútbol.

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