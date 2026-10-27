Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis de la Fuente, mejor entrenador del año; del vino de Haro a la cima del mundo con España

Luis de la Fuente, mejor entrenador del año; del vino de Haro a la cima del mundo con España

El seleccionador nacional, galardonado como mejor técnico del año tras coronar a España con el Mundial 2026, repasa una trayectoria marcada por el esfuerzo, su paso por el Athletic y los títulos en todas las categorías de "La Roja".

Por: AFP
Actualizado: 27 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis de la Fuente trofeo Johan Cruyff
Luis de la Fuente, ganador del trofeo Johan Cruyff
AFP

Luis de la Fuente, elegido este lunes en Londres mejor entrenador del año, en la ceremonia del Balón de Oro, nació en 1961 en Haro, una ciudad riojana cuya identidad está profundamente ligada a la cultura del vino.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Reconocido como uno de los grandes centros históricos del Rioja, Haro representa una tradición de trabajo, esfuerzo y arraigo a la tierra.

Publicidad

Últimas noticias

Pelea entre Galatasaray y Fenerbahce
Gol Caracol

Fenerbahce denunció agresiones de los compañeros de Dávinson Sánchez en Galatasaray

Estadio Centenario de Uruguay, sede de la final de Copa Libertadores 2026
Gol Caracol

El Centenario; la final de Copa Libertadores será la última gran función antes de su remodelación

En este entorno de historia y tradición nació quien, décadas después, llegaría a convertirse en seleccionador nacional de fútbol y conduciría a España a importantes triunfos internacionales.

Publicidad

Pero la vida del seleccionador español, que este año ganó el Mundial con "La Roja", no se vio ligada al vino sino al fútbol.

Real Madrid equipo titular
Gol Caracol

Real Madrid, el gran perdedor en la gala del Balón de Oro; regresa a España con las manos vacías

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Gol Caracol

Novela de Cristiano Ronaldo y Portugal tiene nuevo capítulo: se conoció inesperada noticia

Kylian Mbappé Real Madrid
Gol Caracol

Estalla polémica por jocosas palabras de Kylian Mbappé por meme viral en redes sociales

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Su padre, Alberto, le transmitió su afición por este deporte y lo llevaba con él a Bilbao para animar al Athletic Club, del que era aficionado y socio.

Publicidad

A los 14 años, Luis de la Fuente comenzó a entrenar en el Haro Deportivo y destacó como lateral izquierdo.

Su talento llegó a oídos de Agustín Piru Gainza, una figura histórica del Athletic que trabajaba en la captación de jóvenes talentos.

Publicidad

Gainza se interesó por el muchacho riojano y Luis de la Fuente viajó a Bilbao con quince años para demostrar sus cualidades.

La prueba salió bien y Gainza decidió incorporarlo al Athletic.

Publicidad

Su incorporación fue especialmente significativa porque De la Fuente había nacido en La Rioja, fuera del País Vasco.

En aquella época, el Athletic mantenía una política de selección de futbolistas muy vinculada al ámbito vasco, por lo que su incorporación fue una excepción notable.

Publicidad

Su padre, bilbaíno y socio del club, fue una pieza importante en esta historia.

- Inicios como técnico -

Publicidad

Después de retirarse como futbolista, Luis de la Fuente decidió continuar ligado al deporte desde los banquillos.

En 1997 comenzó su trayectoria como entrenador en el Portugalete, el club de un pueblo a unos diez kilómetros de Bilbao, que militaba en categorías regionales.

Publicidad

De la Fuente trabajó después con equipos juveniles del Sevilla, Athletic Bilbao y Deportivo Alavés, hasta que en 2013 llegó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para dirigir a las categorías inferiores de la selección.

Como técnico consiguió sus primeros títulos con la RFEF.

Luis de la Fuente, director técnico de España
Luis de la Fuente, director técnico de España
AFP

Publicidad

Así, en 2015 fue campeón de Europa con la selección sub-19, y en 2019 con la sub-21.

Además, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, antes de que en diciembre de 2022 fuera nombrado técnico de la selección absoluta.

Publicidad

Su primer gran triunfo llegó en 2023, cuando España conquistó la Liga de Naciones tras vencer a Croacia en la tanda de penales.

Un año después, en 2024, ganó la Eurocopa de Alemania al derrotar a Inglaterra por 2-1 en la final, culminando su carrera con el título mundial de 2026.

Publicidad

En 2026 presentó su autobiografía, titulada "La vida se entrena cada día", en la que profundiza en su trayectoria, sus principios y su forma de comprender el fútbol y la existencia.

- Un hombre de fe -

Publicidad

De la Fuente defiende el énfasis en el esfuerzo colectivo y en el respeto a los compañeros, además del trabajo en equipo, por encima de los intereses individuales.
Además, insiste en que la fe cristiana es uno de los aspectos más personales y significativos de su vida.

El propio De la Fuente ha explicado que su relación con Dios influye en su manera de vivir, de tomar decisiones y de afrontar tanto las victorias como las derrotas.

Publicidad

De la Fuente creció en una familia católica. Sin embargo, ha contado que durante una etapa de su vida tuvo dudas y se alejó de la religión, pero más adelante decidió acercarse de nuevo a Dios de manera consciente.

Jorge Carrascal, colombiano de Flamengo.
Colombianos en el exterior

La "personalidad" de Jorge Carrascal, clave en momento complicado de Flamengo

Jorge Carrascal, colombiano de Flamengo.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Jorge Carrascal en Flamengo vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Independiente Santa Fe venció a Atlético Bucaramanga, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-1 Bucaramanga

Como futbolista su etapa más gloriosa la vivió en el Athletic Club de Bilbao con el que ganó dos ligas españolas y una Copa del Rey, con Javier Clemente de entrenador.

Publicidad

Clemente fue una figura importante en su formación futbolística.

De aquel Athletic campeón se llevó una lección que sigue siendo fundamental en su carrera: un entrenador no solo debe organizar un equipo, sino también convencer a sus jugadores de que pueden lograr aquello que se proponen.

Relacionados

Selección España

Publicidad

Publicidad

Publicidad