Figura de Medellín no seguiría en el equipo para 2026; se iría a gigante sudamericano

Independiente Medellín sufriría notable baja en su equipo para el próximo año. El portero Washington Aguerre estaría negociando su traspaso a un club fuera de Colombia, dejando al cuadro antioqueño sin uno de sus mejores jugadores en la temporada.

Días previos al partido de vuelta por la final de la Copa BetPlay, entre el DIM y Nacional, se conoció que el uruguayo, que termina contrato el 31 de diciembre, no seguiría en la plantilla dirigida por Alejandro Restrepo y haría maletas rumbo a otro país. La directiva del club no tendría contemplada la continuidad del cancerbero, por lo que este ya estaría mirando otras opciones para su carrera profesional.

¿Washington Aguerre vuelve a Uruguay?

Washington Aguerre, arquero de Independiente Medellín. COLPRENSA.

De acuerdo con información del periodista Martín Charquero, un grande del continente buscaría contar con los servicios de Aguerre para 2026. "Diego Aguirre le comunicó a Rafael Monge y a los dirigentes de Peñarol que quiere tener sí o sí a Washington Aguerre el próximo año", afirmó el comunicador en el programa 'Punto Penal', haciendo entender que el entrenador de la escuadra 'charrúa' lo habría pedido expresamente para reforzar sus filas de cara a las próximas competiciones.



De darse su salida, Aguerre volvería a un equipo donde tuvo dos ciclos anteriores, en el que dejó gratos recuerdos y logró títulos importantes, entre ellos tres ligas de Uruguay y clasificaciones a las instancias finales de la Copa Libertadores. Con la camiseta del 'manya', el arquero de 32 años, disputó 38 juegos, en los cuales logró 24 porterías imbatidas, mostrando que era prenda de garantía cada vez que defendía la portería de Peñarol. El adiós del portero titular de Medellín dejaría un hueco que tendría que llenar el cuadro paisa en el mercado de fichajes. Dejaría el club luego de haber jugado 44 partidos en todos los torneos, con un saldo de 20 partidos sin recibir gol, por lo cual su partida dejaría huella en la afición del 'poderoso'.

Aguerre fue fundamental en el empate sin goles del pasado sábado en el encuentro de ida de la final de copa, con atajadas que salvaron a su equipo de una derrota que hubiera podido disminuir considerablemente sus posibilidades de levantar el trofeo del campeonato. Por ahora, el uruguayo se concentrará en terminar de la mejor manera su periplo por el DIM, este miércoles en el segundo partido de la gran final, en el que será su último partido de la temporada y ahí se definirá si continúa jugando en el conjunto paisa o si definitivamente regresará a Peñarol.