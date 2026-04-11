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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Futbolista colombiano se hizo viral en redes por regalarle una casa a su mamá; "es una realidad"

Futbolista colombiano se hizo viral en redes por regalarle una casa a su mamá; "es una realidad"

Se trata de un jugador de un histórico club del fútbol profesional colombiano, quien le cumplió el sueño a su madre de tener casa propia. ¡Acá el emotivo VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Álvaro Meléndez, jugador de Real Cartagena, entregándole la casa a su mamá.
Álvaro Meléndez, jugador de Real Cartagena, entregándole la casa a su mamá.
Álvaro Meléndez.

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