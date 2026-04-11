Futbolista colombiano se hizo viral en redes por regalarle una casa a su mamá; "es una realidad"

En el fútbol son muchas las historias que trascienden, puesto que los jugadores más allá de la pasión lo ven como una profesión para sacar a sus familias adelante. Tal es el caso de un futbolista del Real Cartagena que abrió su corazón y compartió en redes sociales el nuevo logró que consiguió con bastante esfuerzo.

Se trata de Álvaro Meléndez, extremo de 29 años del conjunto heroico, quien en la red social Instragam sorprendió con un emotivo video, en el cual le regala, junto con sus hermanos, una casa a su mamá.

"Las promesas son para cumplirse, a los 9 años te lo prometí y hoy es una realidad. Te amo mamá, disfrutatelo tanto como jamás lo imaginaste. Dios lo hiciste real, más allá del esfuerzo de todos, has sido tu. Mereces la gloria y la honra siempre", fueron las sentidas palabras del jugador.

Los números de Álvaro Meléndez

El habilidoso extremo ha construido su recorrido en el fútbol colombiano pasando por varios clubes, dejando registros claros en cada uno de ellos y consolidándose actualmente en el CD Real Cartagena. Con el equipo cartagenero es donde más continuidad ha tenido: suma 43 partidos, 5 goles, 1 asistencia, 2 tarjetas amarillas, ninguna roja y 2.510 minutos en cancha, reflejo de su importancia actual.



Antes de eso, tuvo un paso destacado por Atlético Bucaramanga, donde disputó 39 encuentros, marcó 5 goles, dio 4 asistencias, recibió 2 amarillas y acumuló 2.724 minutos, siendo uno de sus ciclos más productivos. En Boyacá Patriotas FC también tuvo protagonismo con 34 partidos, 6 goles, 2 asistencias, 6 amarillas y 1.835 minutos.

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Su etapa en Deportivo Pereira incluyó 33 partidos, 4 goles, 3 amarillas, 1 tarjeta roja y 1.497 minutos. En Deportes Tolima jugó 22 encuentros, anotó 3 goles, dio 1 asistencia y sumó 750 minutos. Además, pasó por Alianza FC (8 partidos, 1 asistencia, 2 amarillas, 254 minutos) y Asociación Deportivo Pasto (7 partidos, 137 minutos).

En total, acumula 186 partidos, 23 goles, 9 asistencias, 17 amarillas, 1 roja y 9.707 minutos.