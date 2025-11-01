Síguenos en::
Benfica, con Richard Ríos, superó 0-3 al Vitória Guimarães y se mantiene en la pelea en Portugal

Benfica, con Richard Ríos, superó 0-3 al Vitória Guimarães y se mantiene en la pelea en Portugal

Richard Ríos volvió a ser de la partida en Benfica, que tras el triunfo, llegó a 24 puntos en el fútbol lusitano. En Vitória Guimarães estuvo el arquero 'cafetero', Juan Diego Castillo.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos en acción de juego contra el Benfica frente al Vitória de Guimarães.
Richard Ríos en acción de juego contra el Benfica frente al Vitória de Guimarães.
