Benfica, con Richard Ríos, superó 0-3 al Vitória Guimarães y se mantiene en la pelea en Portugal

El Benfica del técnico José Mourinho venció este sábado por 0-3 al Vitória Guimarães en cumplimiento de la décima jornada de la Liga de Portugal y se mantiene tercero en la tabla provisional. En las 'águilas' fue titular el volante colombiano Richard Ríos, quien fue de menos a más en el compromiso.

La primera parte estuvo marcada por la ausencia de goles y de grandes oportunidades en el estadio Dom Afonso Henriques de Guimarães, pese a que el partido comenzó con un ritmo fuerte, que se fue disipando poco a poco. Una de esas pocas acciones en el frente de ataque para las escuadras fue obra de Ríos a través de un remate de media distancia, pero que no ocasionó ningún problema para el arquero local, el también 'cafetero' Juan Diego Castillo.

El marcador no se abrió hasta el minuto 54' tras un saque de esquina de Dodi Lukebakio que el defensa benfiquista Tomás Araújo aprovechó para anotar un gol de cabeza en la portería del colombiano Juan Diego Castillo.

Ocho minutos más tarde, los 'encarnados' afianzaron su ventaja con una tanto del sueco Dahl, quien hizo un potente disparo con el pie izquierdo aprovechando una asistencia de Barreiro, que Castillo no pudo parar.

El canterano del Benfica João Rego anotó la tercera diana de la noche tras un disparo desde fuera del área del argentino Enzo Barrenechea, exjugador del Valencia, que fue rechazado por el cancerbero colombiano del Vitória de Guimarães y cuyo rebote Rego aprovechó para marcar de cabeza en el 87'.



¿Cómo quedó el Benfica en la Liga de Portugal tras vencer al Vitória de Guimarães?

Tras esta victoria, el Benfica sigue tercero en la clasificación provisional, con 24 puntos, por detrás del Sporting, igualado en puntos -25- con el Porto, que jugará este domingo ante el Braga.

¿Cuándo vuelve a jugar el Benfica donde milita Richard Ríos?

El calendario indica que será este miércoles 5 de noviembre contra el Bayer Leverkusen en el marco de la cuarta jornada de la fase de liguilla de la Champions League. El balón en el Estadio da Luz rodará a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.