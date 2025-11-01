La mala suerte de Yerson Mosquera en el Wolves; vea el autogol del colombiano.

El Fulham sumó este sábado una victoria importante por la fecha de la Premier League, gracias a los goles de Ryan Sessegnon, en el minuto 9, y de Harry Wilson y de Mosquera, en propia puerta, en la segunda parte ante el Wolves, que siga en caída libre tras conseguir únicamente dos puntos en las primeras diez jornadas.

El inglés aprovechó una buena asistencia del mexicano Raúl Jiménez, que lo dejó mano a mano con el portero, para definir con un disparo abajo que llegó a tocar Sam Johnstone.

Pasada la media hora del duelo, los visitantes iban a sufrir un nuevo revés tras la expulsión de Emmanuel Agbadou por una entrada cuando era el último defensor.

Vítor Pereira, recién renovado hasta 2028 pese a la delicada situación del club, movió el banquillo en el descanso en busca de un cambio de rumbo, pero no logró alterar la dinámica del encuentro.

En el minuto 62, el conjunto del oeste de Londres sentenció el partido por medio de Wilson, que aprovechó un rechace para rematar desde la frontal del área, y antes del final, el colombiano Mosquera marcó en su propia portería al no acertar en el despeje.

GOL DO FULHAM



Fulham 3x0 Wolverhampton



⚽ Yerson Mosquera (contra)



🏆 Premier League | 10º Rodada

🏟️ Craven Cottage

📺 @DisneyPlusBR

pic.twitter.com/ZAHUW6V3uE — Futeboleiros (@Futteboleiroos) November 1, 2025

Con esta victoria, el Fulham cuenta con una ventaja de tres puntos sobre el descenso, mientras que el Wolverhampton no levanta cabeza y se mantiene como farolillo rojo.