Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Liderado por Kylian Mbappé, Real Madrid no falló contra Valencia y lo goleó 4-0 en el Bernabéu

Liderado por Kylian Mbappé, Real Madrid no falló contra Valencia y lo goleó 4-0 en el Bernabéu

Real Madrid no tuvo problemas con el Valencia este sábado en juego por Liga de España, mismo partido en el que Kylian Mbappé se reportó con un doblete.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu. Mbappé celebra uno de los goles con Arda Güler.
Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu. Mbappé celebra uno de los goles con Arda Güler.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad