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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Polémica entre Benfica, de Richard Ríos, y Sporting Lisboa, de Luis Javier Suárez; "sin vergüenza"

Polémica entre Benfica, de Richard Ríos, y Sporting Lisboa, de Luis Javier Suárez; "sin vergüenza"

Lo ocurrido en el juego entre Sporting Lisboa y Santa Clara no gustó en las 'águilas', quienes se pronunciaron con videos, mensajes y quejas en sus redes oficiales.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Richard Ríos, mediocampista de Benfica, y Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa, en un partido de la Liga de Portugal
Richard Ríos, mediocampista de Benfica, y Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa, en un partido de la Liga de Portugal
Getty Images

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