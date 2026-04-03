Polémica entre Benfica, de Richard Ríos, y Sporting Lisboa, de Luis Javier Suárez; "sin vergüenza"

Sporting Lisboa aseguró este viernes una victoria en casa 4-2 frente al Santa Clara en la 28ª jornada de la Liga Portugal, un partido que jugó sin su máximo goleador, el colombiano Luis Suárez, y con la mente puesta en la Liga de Campeones y su choque contra el Arsenal de Mikel Arteta.

Los visitantes, que ocupan la posición número 14 en la tabla de la competición lusa, arrancaron el partido adelantándose en el marcador, ya que apenas tres minutos después del pitido inicial el brasileño Gustavo Klismahn anotó gol.

El empate de los 'leones' llegó en el minuto 22 gracias a un penalti marcado por Pedro Gonçalves. Antes de ir al descanso, los locales consiguieron ponerse por delante gracias a un tanto firmado por Daniel Bragança en el minuto 39 y otro casi seguido de Trincao, en el minuto 42.

Ya en la segunda parte, el rival se acercó con un gol de Gonçalo Paciência. Cuando ya todo parecía terminado, Rafael Nel incrementó la distancia con un gol en el minuto seis del descuento para sellar el 4-2.



Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa - Foto: Sporting Oficial

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Suárez, quien lidera la competición en goles con 24, el último anotado en la victoria de la pasada jornada contra el Alverca (1-4), cumplió una sanción, mientras que el griego Fotis Ioannidis está lesionado, por lo que Rui Borges no pudo contar con ninguno de los dos.