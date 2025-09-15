Benfica vs. Qarabag, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la UEFA Champions League

Las emociones de la UEFA Champions League no se harán esperar más y este martes 16 de septiembre se vivirán a tope con los primeros encuentros de la fase liga. Uno de los partidos a disputarse será Benfica vs. Qarabag. El duelo tiene el condimento especial de tener presencia colombiana con el mediocampista Richard Ríos. ¡No se lo pierda!



Declaraciones del Benfica

Bruno Lage, DT de los 'rojos' tiene sensaciones positivas de cara a este debut: "Siento que el equipo está motivado para volver a la imagen de los cuatro partidos internacionales que jugamos este año. El equipo tiene un gran deseo de repetir las buenas actuaciones que tuvimos el año pasado en la Champions League. Ese es el principal objetivo para el partido de mañana [martes]: ganar el partido, sumar los tres puntos, jugar un buen fútbol y, una vez más, brindarle a nuestra afición una gran noche europea".

Por su parte, el delantero Pavlidis no le quita peso al rival: "Creo que será un buen partido. Claro, es noche de Champions, y siempre es diferente, porque en esta competición todos los equipos son buenos, todos pueden jugar bien al fútbol y todos quieren ganar . No hay equipos débiles en la Champions. Esperamos un buen rival, pero sobre todo, tenemos que centrarnos en nosotros mismos".

Benfica celebrando. afp

¿Qué expectativas hay en Qarabag?

El DT Gurban Gurbanov afirmó que los jugadores intentarán jugar uno de sus mejores partidos: "Es muy bonito para nosotros estar en una ciudad y un estadio tan bonitos. Nos gustaría prepararnos mejor para el partido. Sin embargo, por alguna razón, no pudimos hacerlo como nos gustaría. En cualquier caso, tenemos suficiente experiencia. Creo que nuestros jugadores jugarán uno de sus mejores partidos mañana sin dudarlo. Porque después de un largo descanso, jugaremos en el escenario principal de la Liga de Campeones. Participar en este torneo era el sueño de todos nuestros jugadores".

El jugador Kadi Borges, por su parte, comentó que no tuvieron mucho tiempo para prepararse para el partido: "No tuvimos mucho tiempo para prepararnos. Pero en cualquier caso, estamos listos para el partido de mañana. Porque era nuestro sueño participar en una competición así. Habíamos dejado de competir en los playoffs tres veces, y esta vez logramos nuestro objetivo. Estamos muy contentos. Cada año nos enfrentamos a equipos fuertes en las Eurocopas. Conocemos el ambiente de los partidos difíciles. Espero que tengamos uno de nuestros mejores partidos".



Hora y dónde ver Benfica vs. Qarabag en la UEFA Champions League

Fecha: martes 16 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Da Luz, Lisboa.

Transmisión: ESPN - Disney Plus.