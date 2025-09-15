Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica vs. Qarabag, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la UEFA Champions League

Benfica vs. Qarabag, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la UEFA Champions League

Este martes 16 de septiembre comienza la fase liga de la UEFA Champions League y el Benfica del colombiano Richard Ríos recibirá al Qarabag en Lisboa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 15, 2025 08:37 p. m.
Comparta en:
Richard Ríos en partido con Benfica en la Liga de Portugal.
Richard Ríos en partido con Benfica en la Liga de Portugal.
Instagram oficial del Benfica

Publicidad

Publicidad

Publicidad