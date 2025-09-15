Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y la historia de su primer llamado a Selección Colombia; “una gran ventaja”

Luis Javier Suárez y la historia de su primer llamado a Selección Colombia; “una gran ventaja”

De la mano del DT Carlos Queiroz fue la primera convocatoria del atacante samario Luis Javier Suárez, quien tras sus 4 goles a Venezuela empieza a acaparar los focos de la prensa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 15, 2025 05:25 p. m.
Comparta en:
Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez celebra gol con el Sporting de Portugal - Foto:
Sporting Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad