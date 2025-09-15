Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A Millonarios no le sale una; dos titulares lesionados antes del partido contra Envigado

A Millonarios no le sale una; dos titulares lesionados antes del partido contra Envigado

Este martes Millonarios deberá remontar a Envigado en la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay para seguir vivo y luchar por este título, sabiendo que en Liga está afuera de los ocho.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:46 p. m.
Así fue la formación de Millonarios en su visita a Alianza FC.
