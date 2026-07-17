Boca Juniors le dio la bienvenida a Sebastián Villa y Álvaro Montero; todo oficial

Boca Juniors le dio oficialmente la bienvenida a Sebastián Villa y Álvaro Montero para la temporada que se avecina en el fútbol de Argentina.

A través de un breve comunicado, la institución 'xeneize' confirmó las contrataciones de los futbolistas colombianos: Villa Cano procedente de Independiente Rivadavia, y Montero Perales, que arribó procendente de Vélez Sarsfield.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la Institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado", precisaron en el enunciado emitido, este viernes, en los medios oficiales del 'azul y oro'.



Sebastián Villa, jugador colombiano, volverá a Boca Juniors en el segundo semestre de 2026 AFP

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Así las cosas, los futbolistas colombianos son esperados este sábado 18 de julio en la sede del equipo para ponerse a las órdenes de

Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena. Recordemos que Boca Juniors, además de afrontar las competiciones locales, en este segundo semestre del año en curso se juega seguir en carera en la Copa Sudamericana, en 'play-offs' contra O'Higgins'.

Sebastián Villa tendrá segunda etapa en Boca

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En el caso del oriundo de Bello, Antioquia, tendrá su segundo paso por el 'azul y otro', tras haber estado entre 2028 y 2023. En ese tiempo logró disputar 172 encuentros oficiales y marcó 29 goles. Ahora, se espera que en esta nueva etapa también tenga un alto rendimiento.

No obstante, su vuelta al 'xeneize' no ha sido vista con buenos ojos por algunos miembros de la junta directiva, incluso uno de ellos, Matías Diaglo, pidió una licencia como voz de protesta. El directivo calificó el fichaje como gran error, además de criticar la suma tan elevada que pagaron por la contratación, unos 6.5 millones de dólares.

Álvaro Montero, guardameta colombiano, será nuevo jugador de Boca Juniors AFP

Álvaro Montero, a quedarse con el arco en el 'xeneize'

Por el lado del golero guajiro tiene una grande 'cruz a cuestas' y es la de intentar emular lo hecho por su compatriota Óscar Córdoba, quien es uno de los ídolos del club y ganó varios títulos entre 1997 y 2001, incluidas dos copas Libertadores y una Intercontinental.

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En Boca Juniors, Álvaro Montero peleará por ser titular en el arco con Leandro Brey, a la espera del regreso de Agustín Marchesín, quien sufrió una grave lesión de rodilla y no volverá hasta el año próximo. El 'azul y oro' pagó cerca de cuatro millones de dólares por el pase del exMillonarios.