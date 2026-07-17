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Gustavo Puerta y la hora de los balances en el Mundial 2026; en un ranking que destaca su labor

El joven volante fue una de las gratas revelaciones del Mundial 2026 con la Selección Colombia, y desde las estadísticas avalaron su trabajo. ¡Acá lo que pasó con Gustavo Puerta!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026.
Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026.
AFP

Gustavo Puerta dejó su impronta en el Mundial 2026. El joven mediocampista fue una de las gratas revelaciones que tuvo la Selección Colombia en su periplo en la cita orbital en tierras norteamericanas; su rendimiento lo avalaron las estadísticas.

En su primera Copa del Mundo, el oriundo de La Victoria (Valle del Cauca) dejó despliegue físico en el campo de juego, aporte ofensivo, precisión en los pases y un buen trabajo defensivo al servicio de la 'tricolor'. Precisamente, todas esas cualidades fueron valoradas por el CIES Football Observatory, que hizo un escalafón con los mejores diez jugadores Sub-23 del Mundial, siendo uno de ellos Puerta.

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Gustavo Puerta en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Gustavo Puerta en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

En dicho listado, el futbolista de Racing de Santander de España se ubica en el séptimo lugar con un índice de rendimiento de 80.3, teniendo un mejor desempeño que el promedio de los futbolistas de su posición en estadísticas como finalización, creación de oportunidades, defensa y ataque aéreo.

En el informe del CIES Football Observatory, el primer lugar es para el paraguayo Julio Enciso, el segundo puesto es para la 'joya' de la Selección de España, Lamine Yamal, y el podio lo completa, Ime Okon de Sudáfrica.

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Gustavo Puerta jugó de titular todos los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, teniendo alto desempeño en el mediocampo; fue pareja en la medular de Jefferson Lerma.

Top -10 de jugadores Sub-23 del Mundial 2026 por la CIES Football Observatory

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  1. Julio Enciso (Paraguay)
  2. Lamine Yamal (España)
  3. Ime Okon (Sudáfrica)
  4. Pau Cubarsí (España)
  5. Alex Freeman (Estados Unidos)
  6. Luc de Fougerolles (Canadá)
  7. Gustavo Puerta (Colombia)
  8. Ayyoub Bouaddi (Marruecos)
  9. Alessandro Circati (Australia)
  10. Ibrahim Maza (Argelia)
Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Foto: Getty Imágenes

En Racing de Santander no sorprendió su Mundial con la Selección Colombia

"Todo el mundo ha estado muy orgulloso y muy satisfecho por el rendimiento que ha dado, no ha sorprendido porque el mediocentro racingista ha hecho una gran temporada, y todos confiaban muchísimo en que podía ofrecer un rendimiento extraordinario con su selección. Gustavo Puerta ha hecho un Mundial extraordinario, y todos yo creo, que estamos muy contentos de lo que ha ofrecido, y evidentemente, esto ha generado también muchísimo interés de muchos clubes por su figura", esas fueron las declaraciones de Fran Díez, periodista de 'Onda Cero Cantabria, en charla exclusiva con Gol Caracol.

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