'Bolillo' Gómez no ve a El Salvador como favorito contra San Martín; "no será fácil"

El seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, rechazó el martes que sus dirigidos sean favoritos ante San Martín en la repesca de Concacaf para la Copa Oro de 2027.

"No siento que en nosotros haya favoritismo, tenemos el deseo de ganar y de hacer las cosas bien. Tenemos una selección bien escogida, jugadores importantes y un trabajo que va ascender", dijo el técnico varias veces mundialista en una conferencia de prensa.

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Gómez remarcó que "no siento el favoritismo" y, por el contrario, "todos los partidos para nosotros son difíciles y tenemos que jugarlos al 200 %".

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La Selecta jugará de visita el 13 de noviembre ante San Martín en San Cristóbal y Nieves, mientras que será local el 17 de noviembre en San Salvador, en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González.



Gómez señaló que el estilo de juego de San Martín es similar a "todos los de El Caribe" con "buena condición física" y destacó que "goleó a los rivales que tuvo" en sus últimos partidos.

"Yo nunca he pensado que un rival es fácil, siempre acá en El Salvador los rivales nos han dado muy duro", agregó.

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El Salvador debe jugar esta repesca tras descender a la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf al finalizar último de su grupo frente a rivales como Guatemala, que lo goleó 6-0.

La selección que gane esta serie avanzará a las preliminares de la Copa Oro 2027, que se disputarán en marzo de 2027 y contarán con 14 selecciones que competirán por las siete plazas restantes en dicho torneo.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de El Salvador. AFP

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Desde su llegada, en febrero de 2025, Gómez ha dirigido 20 partidos con un saldo de 4 victorias, 6 empates y 10 derrotas. A esto se suman 7 juegos contra clubes o academias con un balance de 2 derrotas, 2 empates y 3 victorias