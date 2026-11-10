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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América y un gran paso para llegar a la final de la Copa Betplay; 2-1 sobre Internacional, en Techo

América y un gran paso para llegar a la final de la Copa Betplay; 2-1 sobre Internacional, en Techo

Internacional sufrió desde el minuto 10 la expulsión de Dewar Victoria y América tomó la manija y el control del duelo jugado en Bogotá. Torres y Tortolero marcaron los goles visitantes.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Jugadores de América de Cali festejando triunfo contra Internacional de Bogotá.
Jugadores de América de Cali festejando triunfo contra Internacional de Bogotá.
Foto: Colprensa.

En un marco vestido predominantemente de rojo gracias al masivo acompañamiento de la fiel hinchada escarlata en la capital de la República; América de Cali derrotó este martes 2-1 a Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo, pegando primero en el duelo de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026.

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Los goles del compromiso fueron obra de Fabricio Sanguineti, al minuto 5, para el dueño de casa. El uruguayo aprovechó su velocidad para darle apertura al marcador e ilusionar al cuadro bogotano con un resultado positivo. Por América anotaron Marlon Torres y Edson Tortolero.

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Sin embargo, el compromiso se desequilibró rápidamente en favor del conjunto visitante. Apenas transcurrían 10 minutos de juego cuando el mediocampista Dewar Victoria dejó a Internacional con diez hombres, tras ver la tarjeta roja directa, por un fuerte pisotón sobre José Cadavia. Victoria se mostró desconsolado ante la decisión arbitral, que más allá de todo pareció justa. Esa diferencia numérica tan cerca del inicio del duelo le entregó a América toda la iniciativa y así manejó el control del balón y de las acciones.

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De esa forma, el árbitro José Ortiz fue al VAR para invalidar un gol del atacante Tomás Ángel, quien pasó de la alegría a la tristeza en pocos instantes, al igual de los aficionados de los 'diablos rojos'.

Más allá de eso, América no dejó de atacar y controlar el balón, hasta que llegó la igualdad gracias a un tanto de Marlon Torres, quien festejó a rabiar con sus demás compañeros. Lo mejor para los de David González llegó antes de la final de la etapa inicial, cuando el venezolando Edson Tortolero mandó el balón al fondo de la red con un remate rastrero, que fue imposible de detener por parte de Wuilker Faríñez.

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En el complemento se esperaba que los escarlatas siguieran de largo y aumentaran la diferencia, pero la claridad y la falta de imaginación en ofensiva fueron evidentes en el cuadro vallecaucano.

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Con este resultado, América de Cali parte con ventaja de cara al partido de vuelta de la semifinal, donde buscará sellar su tiquete a la gran final del certamen ante su público en el Pascual Guerrero, que será el 17 de noviembre.

David González, entrenador del América de Cali.
David González, entrenador del América de Cali.
Foto: Colprensa

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