Linda Caicedo brilló en Champions femenina con Real Madrid: gol y buenas jugadas en 3-0 sobre París

El Estadio Alfredo Di Stéfano fue testigo de una exhibición contundente del Real Madrid femenino, que se impuso por 3-0 sobre el París FC en la UEFA Women's Champions League 2026/27. La gran protagonista de la jornada europea terminó siendo la delantera colombiana Linda Caicedo, quien ingresó desde el banquillo para dejar su sello inconfundible en el marcador y redondear una noche perfecta para las 'merengues'.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y un dominio alterno, pero las dirigidas por Pau Quesada rompieron la paridad en el complemento gracias a la anotación de Arianna Caruso al minuto 55. Poco después, Lineth Beerensteyn amplió la ventaja al 65' con una gran definición que comenzó a inclinar la balanza de manera definitiva a favor de las locales. En dicha jugada se llevó las miradas Caicedo Alegría, al demostrar el buen manejo con el balón a sus pies.

Linda Caicedo en Real Madrid vs. París FC por la Champions League Femenina. Foto: AFP

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A pesar de haber comenzado el compromiso en el banco de suplentes por decisión táctica del cuerpo técnico, Linda Lizeth supo aprovechar al máximo los minutos otorgados en la segunda mitad. Con su velocidad, desequilibrio y lectura de juego, la atacante de la Selección Colombia revolucionó el ataque madridista. Su consagración en el partido llegó sobre el minuto 81, cuando apareció con instinto goleador dentro del área para mandar el balón al fondo de la red y estampar el definitivo 3-0 en el Di Estéfano.

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Esta victoria es un envión anímico importante para las madridistas en el certamen del 'viejo continente', ya que significan sus tres primeros puntos en cuatro salidas, debido a que en las anteriores presentaciones habían culminado con sendos empates. Ahora, Linda Caicedo y compañía suman seis enteros en la tabla general.



¿Cuándo es el próximo partido de Linda Caicedo con Real Madrid en la Champions League femenina?

El calendario de la competición indica que será el miércoles 18 de noviembre, cuando reciba al Inter de Milán en el Alfredo Di Stéfano. Dicho juego por la quinta jornada tiene un horario establecido para Colombia de las 12:45 del día.