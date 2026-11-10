Hora y fecha de sorteo de cuadrangulares de Liga BetPlay 2026-II; los equipos, pendientes

La Liga BetPlay 2026-II entra en su etapa definitiva. Este sábado 14 de noviembre se conocerán los últimos equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, instancia en la que ocho clubes buscarán quedarse con los dos cupos para disputar la gran final del campeonato y luchar por el título del segundo semestre.
En medio de la expectativa por conocer cómo quedarán conformados los grupos, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) confirmó la fecha y la hora en la que se llevará a cabo el sorteo de los cuadrangulares semifinales. El evento se realizará el mismo sábado, una vez se conozcan los resultados de la jornada que terminará de definir a los clasificados.
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¿Cuándo es el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?
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De acuerdo con la información oficial entregada por la DIMAYOR, el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II se realizará este sábado 14 de noviembre, a partir de las 5:50 p.m., casi una hora después de pitar el final de los siete encuentros programados.
De esta manera, los ocho equipos que consigan su clasificación conocerán a sus rivales y comenzarán a proyectar el camino que deberán recorrer en la siguiente fase del campeonato colombiano.
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¿Dónde ver EN VIVO el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?
Los aficionados que quieran seguir en directo la conformación de los dos grupos tendrán diferentes alternativas para no perderse ningún detalle del evento.
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La transmisión estará disponible a través de las señales de Win Sports y Win + Fútbol, además del canal oficial de YouTube de la DIMAYOR (@DIMAYOR_Oficial).
Así, después de una intensa fase del todos contra todos, el fútbol colombiano conocerá el camino de los ocho clasificados en la lucha por llegar a la final de la Liga BetPlay 2026-II.
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Programación fecha 19 de Liga BetPlay 2026-II:
Jueves 12 de noviembre
Pasto vs Junior
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Departamental Libertad
Llaneros vs Boyacá Chicó
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Bello Horizonte
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Viernes 13 de noviembre
Internacional de Bogotá vs Santa Fe
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Sábado 14 de noviembre
HORARIO UNIFICADO 3:30 p.m.
Pereira vs América
Estadio: Santiago de las Atalayas
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Cúcuta vs Jaguares
Estadio: General Santander
Deportivo Cali vs Tolima
Estadio: Deportivo Cali
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Millonarios vs Alianza FC
Estadio: Nemesio Camacho El Campín
Águilas Doradas vs Medellín
Estadio: Cincuentenario
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Bucaramanga vs Fortaleza
Estadio: Américo Montanini
Nacional vs Once Caldas
Estadio: Atanasio Girardot