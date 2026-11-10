Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hora y fecha de sorteo de cuadrangulares de Liga BetPlay 2026-II; los equipos, pendientes

Hora y fecha de sorteo de cuadrangulares de Liga BetPlay 2026-II; los equipos, pendientes

Este sábado se terminará la fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-II, y de inmediato se conocerán los dos grupos para los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de nov, 2026
Comparta en:
Balón Liga BetPlay 2026-II
Balón Liga BetPlay 2026-II
Colprensa

La Liga BetPlay 2026-II entra en su etapa definitiva. Este sábado 14 de noviembre se conocerán los últimos equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, instancia en la que ocho clubes buscarán quedarse con los dos cupos para disputar la gran final del campeonato y luchar por el título del segundo semestre.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En medio de la expectativa por conocer cómo quedarán conformados los grupos, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) confirmó la fecha y la hora en la que se llevará a cabo el sorteo de los cuadrangulares semifinales. El evento se realizará el mismo sábado, una vez se conozcan los resultados de la jornada que terminará de definir a los clasificados.

Publicidad

Últimas noticias

Inter de Bogotá vs América. Partido ida de la semifinal de la Copa BetPlay
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY Internacional de Bogotá vs. América de Cali por la semifinal de Copa BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado Millonarios
Fútbol Colombiano

Día y hora de fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, con Millonarios buscando su clasificación

¿Cuándo es el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

Publicidad

De acuerdo con la información oficial entregada por la DIMAYOR, el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II se realizará este sábado 14 de noviembre, a partir de las 5:50 p.m., casi una hora después de pitar el final de los siete encuentros programados.

Imagen de referencia de un partido de la Liga BetPlay II-2026, del fútbol colombiano
Imagen de referencia de un partido de la Liga BetPlay II-2026, del fútbol colombiano
Archivo de Colprensa

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

De esta manera, los ocho equipos que consigan su clasificación conocerán a sus rivales y comenzarán a proyectar el camino que deberán recorrer en la siguiente fase del campeonato colombiano.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

Los aficionados que quieran seguir en directo la conformación de los dos grupos tendrán diferentes alternativas para no perderse ningún detalle del evento.

Publicidad

La transmisión estará disponible a través de las señales de Win Sports y Win + Fútbol, además del canal oficial de YouTube de la DIMAYOR (@DIMAYOR_Oficial).

Así, después de una intensa fase del todos contra todos, el fútbol colombiano conocerá el camino de los ocho clasificados en la lucha por llegar a la final de la Liga BetPlay 2026-II.

Publicidad

Programación fecha 19 de Liga BetPlay 2026-II:

Jueves 12 de noviembre
Pasto vs Junior
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Departamental Libertad

Llaneros vs Boyacá Chicó
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Bello Horizonte

Publicidad

Viernes 13 de noviembre
Internacional de Bogotá vs Santa Fe
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Sábado 14 de noviembre
HORARIO UNIFICADO 3:30 p.m.
Pereira vs América
Estadio: Santiago de las Atalayas

Publicidad

Cúcuta vs Jaguares
Estadio: General Santander

Deportivo Cali vs Tolima
Estadio: Deportivo Cali

Publicidad

Millonarios vs Alianza FC
Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios

Águilas Doradas vs Medellín
Estadio: Cincuentenario

Publicidad

Bucaramanga vs Fortaleza
Estadio: Américo Montanini

Nacional vs Once Caldas
Estadio: Atanasio Girardot

Relacionados

Liga BetPlay

Millonarios FC

Atlético Nacional

América de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad