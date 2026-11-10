Atlético Mineiro, con decisión radical para jugar en el Metropolitano; a no dejarse de Boca Juniors

Pasan los días y se agotan los plazos en todos los aspectos para la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, que se jugará en el estadio Metropolitano, de la ciudad de Barranquilla, el próximo 21 de noviembre. Mientras que los dos equipos siguen en su fase de preparación y encarando juegos en las ligas de Brasil y Argentina; también se ajustan temas organizativos.

En ese sentido, se viene hablando sobre las excursiones de seguidores de bando y bando con rumbo a la capital del Atlántico. Y así, en el Atlético han anunciado una serie de gestiones en pro de que sus hinchas puedan hacer presencia en las tribunas del renovado 'Metro'.

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"El Atlético está promoviendo una serie de acciones para facilitar la presencia de sus hinchas en la gran final de la Sudamericana. La Conmebol llevará a 50 socios a Colombia, en vuelo chárter, para acompañar al Galo. El Club subsidió parte del valor de los pasajes, que tendrán el precio promocional", se leyó este martes en las redes sociales del equipo brasileño.

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Además de eso también se complementó que "los 50 hinchas que compren el paquete de Absolut serán premiados por el Atlético, a través de Galo Na Veia, con una entrada para la final. El Club también pondrá a disposición 113 entradas gratuitas para los 113 primeros socios de cualquier modalidad que se presenten en el Centro de Atención el lunes 16 de noviembre".



Kevin Castaño con Atlético Mineiro. Getty Images.

"En otra iniciativa, Atlético e Instituto Galo se unieron a algunos socios para subsidiar el desplazamiento de 60 integrantes de hinchadas organizadas, que tendrán la misión de llevar instrumentos de batería para la gran final", finalizó la nota oficial.

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Todo esto en pro de que no se sienta, ni sea tan evidente la inferioridad en cuanto a seguidores entre Mineiro, en el que juega el colombiano Kevin Castaño, y Boca Juniors, como quiera que desde Argentina se anuncia el desplazamiento de miles de fans desde los primeros días de la próxima semana.