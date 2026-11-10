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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y la jugada que dio de qué hablar en Real Madrid vs. París FC en Champions Femenina

Linda Caicedo y la jugada que dio de qué hablar en Real Madrid vs. París FC en Champions Femenina

La vallecaucana demostró todo su talento con el balón a sus pies en la cancha del Alfredo Di Stéfano, en lo que fue el duelo entre Real Madrid y París FC por la Champions League Femenina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Linda Caicedo en Real Madrid vs. París FC por la Champions League Femenina.
Linda Caicedo en Real Madrid vs. París FC por la Champions League Femenina.
Foto: AFP

Linda Caicedo demostró todo su talento con el balón a sus pies en el partido que Real Madrid femenino enfrentó este martes 10 de noviembre al París FC, por la cuarta jornada de la Champions League Femenina 2026/2027.

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Así fue como la delantera colombiana fue importante en el segundo tanto de las 'merengues' sobre las parisinas en la cancha del Alfredo Di Stéfano. Linda recibió el balón en propia área y luego vino una conducción maravillosa, le cedió la esférica a una compañera que luego asistió a Beerensteyn, quien infló las redes.

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