Linda Caicedo y la jugada que dio de qué hablar en Real Madrid vs. París FC en Champions Femenina

Linda Caicedo demostró todo su talento con el balón a sus pies en el partido que Real Madrid femenino enfrentó este martes 10 de noviembre al París FC, por la cuarta jornada de la Champions League Femenina 2026/2027.

Así fue como la delantera colombiana fue importante en el segundo tanto de las 'merengues' sobre las parisinas en la cancha del Alfredo Di Stéfano. Linda recibió el balón en propia área y luego vino una conducción maravillosa, le cedió la esférica a una compañera que luego asistió a Beerensteyn, quien infló las redes.

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Vea acá la jugada de Linda Caicedo:

¡LINDA CONDUCCIÓN! Caicedo la arrancó y Beerensteyn la terminó con un infernal derechazo para marcar el segundo gol del Real Madrid ante Paris FC.



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