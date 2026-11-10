Néstor Lorenzo desató la locura de los hinchas de Selección Colombia; ojo a lo que pasó

La ciudad de Cali vuelve a palpitar con la presencia de los jugadores de la Selección Colombia de mayores. En la previa del duelo preparatorio de fecha FIFA frente a la Selección de Chile, pactado para este viernes 13 de noviembre en el histórico Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la capital del Valle del Cauca se siente un ambiente futbolero y una evidente admiración para los integrantes del equipo nacional.

Sin embargo, más allá de los trabajos tácticos y la exigencia deportiva, el momento cumbre en la concentración 'tricolor' lo protagonizó este martes su director técnico, Néstor Lorenzo.

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A las afueras del lugar de concentración, cientos de aficionados acudieron de manera masiva con la ilusión intacta. La marea de seguidores estaba compuesta por hombres, mujeres, jóvenes y niños que, desafiando las horas de espera, soñaban con ver de cerca a sus ídolos para retratar el instante en una fotografía o conseguir una firma estampada en sus camisetas.

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Lejos de aislarse tras las estrictas medidas de seguridad que suelen envolver a los seleccionados nacionales, Néstor Lorenzo dio una muestra impecable de empatía, sencillez y deferencia. Rompiendo con el libreto habitual de las concentraciones de alto nivel, el argentino se acercó voluntariamente hacia las vallas de contención para compartir de cerca con el público caleño.



Con una paciencia encomiable y una sonrisa constante, el timonel del seleccionado colombiano atendió a los hinchas que clamaban por su atención. Lorenzo posó para decenas de fotos que quedaron para el recuerdo y estampó su firma en camisetas.

Los gritos no se hicieron esperar y mientras que los jugadores siguieron al interior del hotel, el DT dedicó unos minutos a sus fans, en un alto porcentaje niños acompañados de sus padres.

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Con el ambiente a tope, se espera una gran entrada de público al estadio Pascual Guerrero para el duelo con los australes. El choque contra Chile promete ser una verdadera fiesta deportiva, antecedida por muestras de empatía empezando por el profesor Lorenzo.

El lunes ya se había vivido algo similar, pero con la atención de Davinson Sánchez, figura del Galatasaray turco, quien compartió algunos instantes con sus seguidores.

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Hora y dónde ver Colombia vs. Chile, en la fecha FIFA

Hora del inicio de la transmisión: 6:30 p.m.

Hora de inicio del partido: 7:00 p.m.

EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com, canal de Youtube de Gol Caracol y en Ditu

Luis Javier Suárez, lateral de la Selección Colombia @FCF