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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bolonia y Jhon Lucumí se alejan de competencias europeas; derrota 0-2 con la Roma

Bolonia y Jhon Lucumí se alejan de competencias europeas; derrota 0-2 con la Roma

El colombiano Jhon Lucumí jugó los 90 minutos en la caída del Bolonia en casa con la Roma. Los rojiazules están a 10 puntos de los puestos europeos.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Jhonn Lucumí en Bolonia vs. Roma.
Jhonn Lucumí en Bolonia vs. Roma.
Getty Images.

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