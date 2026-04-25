Bolonia y Jhon Lucumí se alejan de competencias europeas; derrota 0-2 con la Roma

La Roma venció este sábado al Bolonia (0-2), de Jhon Lucumí, y selló tres puntos clave para no descolgarse de la lucha por los puestos de la Liga de Campeones, en un partido en el que estuvo más acertado que el conjunto boloñés, que se aleja de la zona europea.

Era una jornada importante para 'la Loba', que justo el pasado viernes anunció la rotura de la relación con el asesor y símbolo romanista Claudio Ranieri, debido a desencuentros con el entrenador, Gian Piero Gasperini.

Golpeó pronto el conjunto romano, con un Donyell Malen estelar que hizo valer un contragolpe de Neil El Aynaoui en el minuto siete para el 0-1.

Con este gol, Malen alcanzó ya los once tantos en esta campaña de la Serie A, consolidándose como el máximo referente ofensivo de los de Gasperini.



Ya en tiempo de descuento de la primera mitad, cuando el Bolonia presionó en su campo rozando el empate, fue Malen el que devolvió el favor a El Aynaoui dejándole en bandeja un balón que puso en la escuadra.

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En la segunda mitad, el Roma controló el ritmo del juego y el conjunto local apenas generó peligro sobre su portería. El equipo de la capital italiana gestionó y mantuvo el orden defensivo e impidió que el Bolonia recortara distancias.

En el partido regresó a los terrenos de juego el argentino Paulo Dybala tras tres meses de baja por una lesión en la rodilla izquierda. Entró en el minuto 75 para disputar el tramo final del encuentro.

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Esta victoria permitió al Roma superar la barrera de los 60 puntos, consolidándose en la quinta posición -con una jornada más- y presionando directamente al Como, sexto clasificado, y al Juventus, cuarto, en la lucha por el billete a la 'Champions'.

El Bolonia, que llegó con la esperanza de acercarse a puestos de competición europea, se queda estancado en la octava plaza tras un partido donde la falta de puntería fue su mayor enemigo.