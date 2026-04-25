Clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, tras la etapa 3: Nairo Quintana sigue de líder

El corredor mexicano Edgar Cadena, del equipo Storck MRW Bau, ha ganado la tercera etapa de la 68ª Vuelta a Asturias, tras protagonizar una escapada en solitario a 22 kilómetros de meta.

Cadena cruzó la llegada en Vegadeo con 26 segundos sobre el pelotón que llevaba en los primeros puestos al colombiano Nairo Quintana, que mantiene el liderato de la clasificación general de cara a la última etapa de este domingo con medio minuto de ventaja sobre el español Adriá Pericas (UAE Emirates).

El ciclista mexicano saltó del pelotón a 28 kilómetros de meta, alcanzó a Carlos García Pierna, del equipo Burgos Bupellet BH, que rodaba en cabeza a pesar de haber sufrido una caída, y seis más adelante se lanzó en solitario hacia la meta.

La etapa entre Figueras y Vegadeo se disputó sobre 157 kilómetros con los ascensos al Alto de la Bobia, de primera categoría con rampas de 29 kilómetros al 3 por ciento, y al Alto de Ouroso, de segunda categoría con 10 kilómetros al 4 por ciento.



Unos noventa corredores tomaron la salida en Figueras en un pelotón que circuló agrupado durante los primeros 10 kilómetros, aunque una vez pasados comenzaron las primeras escaramuzas con ataques de Urko Berrade (Kern Pharma), Aimar Toledo (Selección Española sub 23) y Lennart Voege (Team Stork – MRW Bau), rápidamente neutralizados.

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Al superar los primeros 20 kilómetros, en los que el pelotón controló todos los movimientos, saltaron Nil Gimeno (Kern Pharma), Iúri Leitao (Caja Rural – Seguros RGA), Carlos García (Burgos Burpellet BH), Nicolás Alustiza (Euskaltel Euskadi), Miguel Heidemann (REMBE rad net), Matthew Walls (Team Storck – MRW Bau) y Eduardo Pérez-Landaluce (Óbidos Cycling Team).

Los siete escapados lograron consolidar una diferencia de un minuto y medio sobre el pelotón a 104 kilómetros de meta, cuando avistaban las primeras rampas de La Bobia (primera categoría) de 1.067 metros de altitud y una pendiente del 4 por ciento durante 29 kilómetros.

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El grupo de cabeza amplió su ventaja a tres minutos transcurridos los primeros 50 kilómetros de carrera, aunque a 85 de meta la diferencia se redujo a poco más de un minuto sobre el pelotón con el Movistar Team al frente para proteger al corredor colombiano Nairo Quintana, líder de la general.

Ante la proximidad del pelotón, Nil Gimeno, Carlos García y Nicolás Alustiza reaccionaron con un ataque que abrió una brecha sobre el resto de corredores que habían iniciado la fuga y dejó descolgados a Pérez-Landaluce, Miguel Heidemann y Iúri Leitao, que finalmente fueron absorbidos por el gran grupo.

En la cima del Alto de Ouroso, un puerto de segunda categoría de mil metros de altitud y rampas al 4 por ciento, a 40 kilómetros de meta, el corredor del Burgos BH Carlos García Pierna se lanzó en solitario y dejó atrás a Nil Gimeno y Nicolas Alustiza, aunque cinco kilómetros después, en el descenso, sufrió una caída pero continuó en cabeza.

A las puertas de Taramundi, a 28 kilómetros de meta, Nil Gimeno, Nicolás Austiza y Julius Johansen, que integraban el grupo perseguidor, fueron absorbidos por el pelotón, del que saltó el mexicano Edgar Cadena (Stork), quien dio caza a García Pierna y se lanzó en solitario hacia la victoria de etapa.

Clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, tras la etapa 3

Nairo Quintana – Movistar Team – 10:50:30 Adria Pericas – UAE Team Emirates - XRG – +0:30 Samuel Fernández – Caja Rural - Seguros RGA – +1:23 Diego Pescador – Movistar Team – +1:25 Txomin Juaristi – Euskaltel - Euskadi – +1:34 Edgar David Cadena – Team Storck - MRW Bau – +2:21 Jonathan Lastra – Euskaltel - Euskadi – +4:01 José Manuel Díaz – Burgos Burpellet BH – +4:01 Sergio Geovani Chumil – Burgos Burpellet BH – +4:01 Adam Smith – AVC Aix Provence Dole – +4:14