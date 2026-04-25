Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, tras la etapa 3: Nairo Quintana sigue de líder

Clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, tras la etapa 3: Nairo Quintana sigue de líder

Este sábado, la tercera jornada de la Vuelta a Asturias 2026 dejó como ganador al mexicano Édgar Cadena (Team Storck - MRW Bau) mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) comanda la carrera.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 25 de abr, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, anunció su retiro del ciclismo profesional
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, anunció su retiro del ciclismo profesional
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad