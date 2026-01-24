Buenas noticias de Daniel Muñoz: Crystal Palace hizo un anunció antes de enfrentar al Chelsea

En su rueda de prensa previa al partido antes del derbi londinense del domingo contra el Chelsea, Oliver Glasner destacó, según las actuaciones recientes del Crystal Palace, las áreas que consideraba que necesitaban mejorar para recuperarse. El entrenador confirmó que el equipo mejorará con el regreso de Ismaïla Sarr y Daniel Muñoz contra los 'blues.

Glasner reflexionó sobre la dura racha de resultados recientes del Palace, en la que han llevado 10 partidos sin ganar en ninguna competición, y explicó en qué han estado centrando sus esfuerzos en los entrenamientos de esta semana.

“Daniel Muñoz regresó a principios de semana, Isma Sarr regresó como ganador de la Copa Africana con Senegal y ahora nos estamos preparando para el resto de la temporada. Sarr regresó sano y salvo, cansado. ¡Tuvo un vuelo nocturno y voló con sus cuatro hijos! Cualquiera que viaje con niños lo sabe", contó el estratega.

Glasner tuvo un apartado especial para al colombiano, de quien destacó la actitud a la inetrna del camerino. “Pero lo hizo bien, y eso es lo bueno: volvió con éxito. Aquí, tenemos que lidiar con muchos malos resultados y él regresó con optimismo, y creo que su optimismo y el de Dani Muñoz —Dani estaba muy contento de poder entrenar de nuevo con nosotros— ayudaron al equipo a cambiar el ánimo, y fue realmente fantástico ver eso", agregó.



Ismaïla Sarr ✅

Daniel Muñoz ✅ pic.twitter.com/m6ETVUht9G — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 24, 2026

Publicidad

Muñoz no juega con el Crystal Palace desde el pasado 3 de diciembre de 2025 cuando vencieron 1-0 al Burnley justamente con un gol de su autoría. Sin embargo, posterior al juego se confirmó una lesión de rodilla que lo ha marginado por más de 50 días de las canchas.

En lo que va de temporada, el lateral derecho registra cuatro goles y dos asistencias en 23 partidos. Además acumula 2.048 minutos de juego y ha sido amonestado en cuatro ocasiones.

Publicidad

Ahora solo queda esperar si Glasner decide ponerlo como titular este domingo y si prefiere dejaro en el banco de suplentes y darle ingreso en caso de ser necesario.