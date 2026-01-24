Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hansi Flick habló de la mayor preocupación que tiene en Barcelona; "nada es perfecto"

Hansi Flick habló de la mayor preocupación que tiene en Barcelona; "nada es perfecto"

Lejos de evitar el tema y mostrándose autocrítico, el entrenador alemán habló sobre la situación que vive Barcelona en los diferentes torneos que disputa.

Por: EFE
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Hansi Flick, entrenador del Fútbol Club Barcelona, en medio de un entrenamiento
Hansi Flick, entrenador del Fútbol Club Barcelona, en medio de un entrenamiento
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad