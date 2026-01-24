Hansi Flick habló de la mayor preocupación que tiene en Barcelona; "nada es perfecto"

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, recordó este sábado, en la previa del partido de La Liga contra el Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, que su equipo ha empezado perdiendo los últimos partidos y ha pedido concentración a sus jugadores.

"Es bueno jugar en casa, queremos ganar. No tenemos que pensar en el rival, se trata de nosotros, de cómo empezamos los partidos. Será importante, porque en los últimos encuentros nos han marcado primero y tenemos que estar atentos", reflexionó el técnico alemán en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Al ser preguntado por el hecho de haber encajado goles en los últimos partidos justo después de marcar, Flick señaló de nuevo a la concentración: "Hemos cometido algunos errores, nada es perfecto, por eso nos han marcado. Tenemos que estar atentos durante los 90 minutos. Aunque controlemos el balón, hay que estar listos en defensa".

El preparador de Heidelberg restó importancia a los problemas del Barcelona para defender los saques de esquina -"en el pasado lo hicimos bien, confío en mi equipo, podemos gestionarlo", opinó- y declaró que el resultado del partido de esta noche entre el Real Madrid, segundo a un punto de los azulgranas, y el Villarreal no tendrá "ninguna influencia" en el duelo ante el Oviedo.



"Aún queda mucho por delante. No estoy seguro de si tendré tiempo de ver ese partido", añadió Flick, quien desveló que el defensa Ronald Araujo "podría ser una opción como titular" este domingo, aunque matizó que "dependerá del estado físico".

Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y Robert Lewandowski celebran un gol en Barcelona Getty Images

Sobre la recuperación del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', Flick detalló que está "mejorando mucho, tonificando y musculando", aunque remardó que "lo mejor para él es tener paciencia e ir paso a paso, sin precipitarse", sin querer concretar una fecha aproximada para su regreso.

Flick así mismo elogió al centrocampista Fermín López: "Siempre puede darle la vuelta a los partidos, le necesitamos a esta nivel. A veces podría estar más tranquilo con la pelota, pero es su estilo, nunca sabes qué va a pasar. Tiene un gran dinamismo e intensidad, es peligroso cuando ataca al espacio. Es muy bueno delante de la portería, crea muchas oportunidades, pero también defiende y presiona mucho arriba".