SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Liverpool no levanta cabeza; nueva derrota en Premier League, con gol al último minuto

Liverpool no levanta cabeza; nueva derrota en Premier League, con gol al último minuto

En medio de una temporada de malos resultados para Liverpool, este sábado acumuló su quinto partido sin sumar de a tres puntos en la Liga inglesa.

Por: EFE
Actualizado: 24 de ene, 2026
Liverpool perdió 3-2 frente al Bournemouth
Liverpool perdió 3-2 frente al Bournemouth
Foto: AFP

