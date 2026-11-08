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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán, clave en triunfo del Celtic sobre Kilmarnock: vea su asistencia en Liga de Escocia

Camilo Durán, clave en triunfo del Celtic sobre Kilmarnock: vea su asistencia en Liga de Escocia

El delantero samario no para de ser protagonista con Celtic, esta vez con un pasegol para su compañero Liam Scales. ¡Vea acá el VIDEO de la jugada de Camilo Durán!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Camilo Durán en Celtic vs. Kilmarnock en juego de la Liga de Escocia.
Camilo Durán en Celtic vs. Kilmarnock en juego de la Liga de Escocia.
Foto: Getty Imágenes

Camilo Durán vive un presente extraordinario con el Celtic de Escocia. El atacante samario no sólo marca goles, sino que también asiste; esto último precisamente se dio en el partido que su club venció 1-0 a Kilmarnock por la jornada 13.

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Así fue como el jugador, de 24 años, le entregó un centro preciso a su compañero Liam Scales, quien en el área y en medio de los defensores del equipo rival, conectó el balón con rumbo a la red.

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Ahora, Durán Márquez se alista para los juegos de la Selección Colombia frente a Chile, uno en la ciudad de Cali, y otro en tierras 'australes'.

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Vea acá la asistencia de Camilo Durán en Celtic vs. Kilmarnock por la Liga de Escocia:

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