Camilo Durán, clave en triunfo del Celtic sobre Kilmarnock: vea su asistencia en Liga de Escocia

Camilo Durán vive un presente extraordinario con el Celtic de Escocia. El atacante samario no sólo marca goles, sino que también asiste; esto último precisamente se dio en el partido que su club venció 1-0 a Kilmarnock por la jornada 13.

Así fue como el jugador, de 24 años, le entregó un centro preciso a su compañero Liam Scales, quien en el área y en medio de los defensores del equipo rival, conectó el balón con rumbo a la red.

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Ahora, Durán Márquez se alista para los juegos de la Selección Colombia frente a Chile, uno en la ciudad de Cali, y otro en tierras 'australes'.

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Vea acá la asistencia de Camilo Durán en Celtic vs. Kilmarnock por la Liga de Escocia: