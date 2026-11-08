A qué hora juega HOY Tolima vs. Millonarios por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

El estadio Manuel Murillo Toro albergará este domingo 8 de noviembre un choque definitivo por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. Con realidades distintas, pero con la urgencia de sumar: Deportes Tolima se juega sus cartas finales para meterse en el grupo de los ocho, mientras que Millonarios busca los tres puntos que le otorguen tranquilidad.
Hay que indicar que el 'vinotinto y oro' afronta este compromiso con la imperiosa necesidad de derrotar al azul bogotano para mantener vivas sus opciones matemáticas de clasificación de cara a la última jornada. En sus últimos cinco partidos, Tolima logró un triunfo, tuvo tres derrotas y un empate. Actualmente, se ubican en la undécima casilla con 23 enteros.
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Por su parte, el cuadro 'embajador' visita Ibagué con el objetivo de certificar su cupo en los puestos de vanguardia. Los dirigidos por Alberto Gamero llegan con una dinámica de invicto en sus presentaciones más recientes, producto de una victoria y cuatro igualdades. Millonarios es séptimo con 27 unidades.
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Novedades y bajas obligadas
De cara al encuentro de este domingo en el Manuel Murillo Toro, tanto Tolima como Millonarios debieron mover sus fichas, debido a suspensiones y partes médicos.
Así las cosas, el cuadro 'pijao' mantiene en su departamento médico al arquero brasileño Neto Volpi, quien continúa recuperándose de una molestia muscular en la pierna izquierda, y al volante Sebastián Guzmán, marginado de la convocatoria debido a un desgarro.
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Por el lado del conjunto 'albiazul' viajó a Ibagué sin dos de sus piezas habituales. El lateral izquierdo Sebastián Valencia fue baja de última hora tras sufrir una lesión muscular de primer grado en el semitendinoso de la pierna derecha, mientras que el mediocampista chileno Rodrigo Ureña deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.
A qué hora juega HOY Tolima vs. Millonarios por la Liga BetPlay II-2026:
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- Día: domingo 8 de noviembre del 2026.
- Jornada: fecha 18 de la Liga II-2026.
- Hora: 6:10 de la tarde.
- Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué).
- Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare).
- Transmisión por TV: Win Fútbol.
- ONLINE: www.golcaracol.com.
Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, golazos y más. También la tabla de posiciones post-partido y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se pierda nada.