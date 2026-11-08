Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Tolima vs. Millonarios por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Tolima vs. Millonarios por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

Duelo clave en la ciudad de Ibagué este domingo entre Deportes Tolima y Millonarios, quienes se juegan sus aspiraciones en la Liga BetPlay. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
Comparta en:
Tolima y Millonarios se enfrentan por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.
Tolima y Millonarios se enfrentan por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.
Fotos oficiales de Tolima y Millonarios

El estadio Manuel Murillo Toro albergará este domingo 8 de noviembre un choque definitivo por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. Con realidades distintas, pero con la urgencia de sumar: Deportes Tolima se juega sus cartas finales para meterse en el grupo de los ocho, mientras que Millonarios busca los tres puntos que le otorguen tranquilidad.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Hay que indicar que el 'vinotinto y oro' afronta este compromiso con la imperiosa necesidad de derrotar al azul bogotano para mantener vivas sus opciones matemáticas de clasificación de cara a la última jornada. En sus últimos cinco partidos, Tolima logró un triunfo, tuvo tres derrotas y un empate. Actualmente, se ubican en la undécima casilla con 23 enteros.

Publicidad

Últimas noticias

David González, director técnico de América de Cali, en la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

David González reveló el percance que tuvo América previo al clásico contra Cali

Rafael Dudamel, entrenador de Deportivo Cali, tras el clásico contra América de Cali
Fútbol Colombiano

Rafael Dudamel advirtió de cara a los cuadrangulares; "se viene lo bonito y hay ilusión"

Por su parte, el cuadro 'embajador' visita Ibagué con el objetivo de certificar su cupo en los puestos de vanguardia. Los dirigidos por Alberto Gamero llegan con una dinámica de invicto en sus presentaciones más recientes, producto de una victoria y cuatro igualdades. Millonarios es séptimo con 27 unidades.

Alineación titular del Deportes Tolima en un partido de la Liga BetPlay II-2026
Alineación titular del Deportes Tolima en un partido de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Deportes Tolima

Publicidad

Novedades y bajas obligadas

De cara al encuentro de este domingo en el Manuel Murillo Toro, tanto Tolima como Millonarios debieron mover sus fichas, debido a suspensiones y partes médicos.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Así las cosas, el cuadro 'pijao' mantiene en su departamento médico al arquero brasileño Neto Volpi, quien continúa recuperándose de una molestia muscular en la pierna izquierda, y al volante Sebastián Guzmán, marginado de la convocatoria debido a un desgarro.

Publicidad

Por el lado del conjunto 'albiazul' viajó a Ibagué sin dos de sus piezas habituales. El lateral izquierdo Sebastián Valencia fue baja de última hora tras sufrir una lesión muscular de primer grado en el semitendinoso de la pierna derecha, mientras que el mediocampista chileno Rodrigo Ureña deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios

A qué hora juega HOY Tolima vs. Millonarios por la Liga BetPlay II-2026:

Publicidad

  • Día: domingo 8 de noviembre del 2026.
  • Jornada: fecha 18 de la Liga II-2026.
  • Hora: 6:10 de la tarde.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué).
  • Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare).
  • Transmisión por TV: Win Fútbol.
  • ONLINE: www.golcaracol.com.

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, golazos y más. También la tabla de posiciones post-partido y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se pierda nada.

Relacionados

Deportes Tolima

Millonarios FC

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad