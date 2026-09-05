Camilo Durán está 'dulce' en el Celtic de Escocia; vea su nueva asistencia por Liga

Este sábado, Celtic visitó a St. Mirren, por el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Escocia.

Y Camilo Durán fue protagonista en la remontada 1-2 del cuadro 'verde', poniendo una gran asistencia, para que Yang Hyun-jun convirtiera el segundo gol definitivo.

Jugando, casi que como un volante creativo, en un contraataque el colombiano puso un pase filtrado a Yang, quien definió de gran manera para sellar el triunfo.