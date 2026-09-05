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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán está 'dulce' en el Celtic de Escocia; vea su nueva asistencia por Liga

Camilo Durán está 'dulce' en el Celtic de Escocia; vea su nueva asistencia por Liga

El colombiano ahora no solo se reporta con goles, sino que también con asistencias. Y este sábado se lució de gran manera, con un pase que significó gol para el Celtic.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Camilo Durán, delantero colombiano, previo a un partido del Celtic
Camilo Durán, delantero colombiano, previo a un partido del Celtic
Twitter Oficial de Celtic

Este sábado, Celtic visitó a St. Mirren, por el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Escocia.

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Y Camilo Durán fue protagonista en la remontada 1-2 del cuadro 'verde', poniendo una gran asistencia, para que Yang Hyun-jun convirtiera el segundo gol definitivo.

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Jugando, casi que como un volante creativo, en un contraataque el colombiano puso un pase filtrado a Yang, quien definió de gran manera para sellar el triunfo.

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