Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Junior 3-3 Jaguares:

Este sábado, la Liga BetPlay II-2026 le dio inicio a la novena jornada del fútbol colombiano, con varios partidazos y hasta sorpresas, como la de Fortaleza en El Campín y la de Jaguares en el estadio Romelio Martínez.

La fecha inició temprano con el duelo entre Boyacá Chicó y Once Caldas, en el estadio La Independencia de Tunja, donde el cuadro 'ajedrezado' dio la sorpresa, venciendo por 2-0 al equipo de Manizales.

Santiago Mera a los dos minutos y Felipe Cifuentes a los 45+1'; fueron los autores de los dos tantos del equipo boyacense.

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Poco después, la pelota rodó en el estadio General Santander, donde Cúcuta y Pasto protagonizaron partidazo, con un empate final de 2-2.



Carlos Enrique Rentería (16') y Brayan Montaño (84') fueron los encargados de poner arriba del marcador a los 'motilones'; por su parte, Patrick Preciaedo anotó doblete (14' y 84') para sellar el empate para los 'volcánicos'.

Al mismo tiempo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín se jugó el encuentro entre Independiente y Santa Fe y Fortaleza, que dejó una de las grandes sorpresas de la jornada.

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A pesar de un primer tiempo de maravilla en el que Franco Fagúndez y Nahuel Bustos convirtieron el 2-0 contra Fortaleza; los 'amix' reaccionaron en el complemento y, con un autogol de Bustos y un tanto agónico de Jorgan García, igualaron el encuentro 2-2 en Bogotá.

Para finalizar la jornada sabatina, Junior midió fuerzas con Jaguares en el estadio Romelio Martínez, donde hubo 'lluvia de goles', en el estreno de Sebastián Viera como entrenador del equipo 'tiburón'.

Yeison Suárez abrió el mercado a los seis minutos a favor del 'rojiblanco'; sin embargo, Cristian Álvarez igualó a los diez.

Para el complemento, Teófilo volvió a poner en ventaja al Junior, pero Jaguares respondió con Rafael Bustamante (78') y Darwin López (80'), para remontar momentáneamente el juego.

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Pero la emoción no había terminado, pues a los 90', Jesús Rivas decretó el empate 3-3 final del encuentro.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Junior 3-3 Jaguares:

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