Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán sigue facturando en la Champions League; gol contra el Eintracht Frankfut

Camilo Durán sigue facturando en la Champions League; gol contra el Eintracht Frankfut

En el partido entre el Qarabag y el Eintracht Frankfurt, el delantero colombiano abrió el marcador del partido. Se posicionó en el lugar correcto y aprovechó. ¡Vea el video!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Camilo Durán, colombiano del Qarabag.
Camilo Durán, colombiano del Qarabag.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad