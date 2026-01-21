Camilo Durán sigue facturando en la Champions League; gol contra el Eintracht Frankfut

Camilo Durán se reportó con una anotación en la Champions League. El atacante puso el 1-0 del juego entre el Qarabag y el Eintracht Frankfurt, válido por la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League.

En el minuto cuatro del primer tiempo, el colombiano aprovechó varios rebotes en el área para anticipar a uno de sus compañeros y enviar el balón con dirección a la red, poniendo a celebrar a los hinchas presentes en el estadio Tofik Bakhramov. En una jugada por la banda izquierda, se combinaron Zoubir y Cafarquliyev, quien lanzó un centro al área, que luego de algunos rebotes, remató Durán para poner a soñar a su club con una victoria clave en el torneo.

Con esta anotación, el nacido en Santa Marta acumula su tercer tanto en la Champions, luego de convertirle al Benfica en la primera jornada, y en la sexta al Ajax. En todos los torneos, lleva cuatro goles y cuatro asistencias con la camiseta del Qarabag.



Vea el gol de Camilo Durán en la Champions League

