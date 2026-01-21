Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y un nuevo gol con Al Nassr: así fue su anotación contra Damac FC

Cristiano Ronaldo y un nuevo gol con Al Nassr: así fue su anotación contra Damac FC

El capitán y figura del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, no para de inflar las redes contrarias en la Liga de Arabia Saudita. ¡Así fue su tanto al Damac FC!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, capitán y figura del Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, capitán y figura del Al Nassr.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad