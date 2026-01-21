Cristiano Ronaldo y un nuevo gol con Al Nassr: así fue su anotación contra Damac FC

Publicidad
Nuevo gol para Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. Esta vez, el 'crack' portugués se reportó en el marcador frente al Damac FC, en compromiso válido por la jornada 16 de la Liga de Arabia Saudita.
La figura y capitán del elenco amarillo de la ciudad de Riad anotó al minuto 50, luego de aprovechar un buen pase y definir a la salida del arquero rival. El número '7' decretó lo que fue el 1-2 final en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium.
Esa diana significó la número 960 en su carrera deportiva, y cada vez está más cercana la cifra de llegar a los 1000 'gritos sagrados'.
هدف! ⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 21, 2026
كريستيانو رونالدو يضاعف النتيجة للنصر في شباك ضمك 🐐🚀#ضمك_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/CYJfeM2EwC
