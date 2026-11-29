El brasileño Helinho anotó un gol este sábado en tiempo de descuento y le dio a Toluca el empate 2-2 en su visita al Atlas, que lo convirtió en el primer semifinalista del Apertura del fútbol mexicano. El colombiano Camilo Vargas poco pudo hacer en las anotaciones rivales, sin embargo, no dejó de ser la figura de su equipo, y eso se lo destacó hasta el técnico rival.

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, mencionó en rueda de prensa que "Camilo Vargas en el primer partido y hoy hizo entre seis y siete atajadas impresionantes. En un momento de la serie pudo pasar cualquiera. Hizo un trabajo extraordinario".

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Alexis Vega, en el cobro de una pena máxima, y Helinho anotaron por los visitantes, que fueron de menos a más para eliminar al rival al ganar la serie por 4-2. Por Atlas anotaron Aldo Rocha, en un penalti, y Kevin Zenón.

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“CAMILO HIZO UN EXTRAORDINARIO TRABAJO”



Mohamed no se guarda nada y se rinde ante el trabajo de Camilo Vargas.



📹 @Freddyolivarez pic.twitter.com/RSKSlBPSeW — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 29, 2026

Después de perder por 2-0 el pasado miércoles el partido de ida, Atlas salió a presionar y en el minuto 17 tomó ventaja con un penalti convertido por Rocha.

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Por haber quedado mejor en la fase regular, en caso de empate en la serie, Atlas aseguraba el pase a la fase de los cuatro mejores; buscó el gol de la igualada y lo encontró en el 45+1, cuando Zenón anotó de zurda a pase de Elías Montiel.

La segunda parte comenzó con un duelo entre porteros; Vargas detuvo remates del portugués Paulinho y del uruguayo Federico Viñas; Luis García despejó un disparo de Jorge Rodríguez y otro de Gaddi Aguirre.

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El argentino Manuel Capasso cometió una falta en el área y en el 77 Vega convirtió el penalti que puso a los Diablos delante en la serie.

Los minutos finales fueron de lucha; Toluca estrelló dos balones consecutivos en el poste, de Castro y de Helinho, quien en el 90+5 hizo el 2-2 con un gol de zurda a pase de Paulinho.