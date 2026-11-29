Los Rayados de Monterrey, del entrenador argentino Matías Almeyda, derrotaron este sábado por 0-2 a América en su propio estadio para convertirse en el segundo semifinalista del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano. Así las cosas, los cuatro colombianos de las 'águilas', Miguel Borja, Óscar Perea, Cristian Borja y Raúl Zúñiga, quedaron eliminados y no podrán seguir luchando por el título de final de año.

Con goles del argentino Luca Orellano y del montenegrino Uros Djurdevic, ambos de penaltis, Monterrey, que terminó sexto en la fase regular, eliminó al favorito América, clasificado tercero.

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Tras el gol del serbio para el Monterrey, que fue el 0-2 definitivo, la celebración eufórica del europeo causó molestia en el delantero colombiano Miguel Borja, quien a pesar de estar entre la mayoría del equipo contrario, fue a reclamarle, cruzó un par de palabras y hubo empujones y discusiones en la cancha.

¡SE CALENTARON LOS ÁNIMOS! 😬



Esta fue la reacción de Borja ante el festejo de Rayados.



📹 Uziel Flores pic.twitter.com/9lsVennIwn — MedioTiempo (@mediotiempo) November 29, 2026

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La primera mitad fue de pocas llegadas a puerta; cada equipo dejó ir una posibilidad de tomar ventaja.



En el minuto 14 Roberto de la Rosa disparó por encima del arco para dejar ir un gol para los Rayados, necesitados de ganar para acceder a la fase de los cuatro mejores.

América llegó con peligro en el 30, cuando Alex Zendejas le puso una asistencia al argentino Santiago Bueno, errático al rematar de cabeza.

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En la segunda mitad, América se vio conforme con el resultado. El empate sin goles le daba el pase a la semifinal por haber terminado mejor en la fase regular y propuso poco; Monterrey presionó y en el 70 tomó ventaja con un gol de Orellano en un penalti provocado por Edwin Cerrillo.

Monterrey mantuvo el orden, fue paciente cuando América atacó y en el 82 amplió la ventaja. Cerrillo cometió una segunda falta en el área y Djurdevic convirtió la pena máxima.

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Las Águilas se volcaron al ataque, pero desordenadas y fueron los Rayados los que estuvieron más cerca del tercer gol. Dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, América sumó su tercera derrota con cuatro empates en sus últimos siete partidos del torneo.