Camilo Vargas, pendiente de definir su futuro a meses del Mundial 2026; Atlas acecha

Camilo Vargas estaría mirando el rumbo que tomaría su carrera profesional. Según reportes de la prensa mexicana, el portero buscaría quedarse en suelo 'manito', con miras a prepararse de la mejor manera para el Mundial 2026.

Este lunes, el diario MedioTiempo dio la noticia: Vargas estaría en conversaciones para renovar su contrato con el Atlas. "Uno de los héroes del bicampeonato y leyenda viviente del club rojinegro podría ampliar su vínculo con Atlas muy pronto. Se trata de Camilo Vargas, con el que la directiva del club tapatío mantiene conversaciones para cerrar su renovación de contrato por los próximos 3 años".

No obstante, el exDeportivo Cali todavía no tendría finiquitada su continuidad en el equipo y estaría negociando para lograr que le den un contrato de tres años que le dé una mayor estabilidad en su carrera. "Camilo Vargas tiene 36 años y busca renovar por los próximos 3 años, razón por la que ambas partes se encuentran en el estira y afloja. Las charlas se llevan directamente con el jugador, que no cuenta con un representante", añadió el medio.

De acuerdo con la información, Vargas afirmó hace unos días que quiere seguir en su equipo, por lo que está en el proceso para decidir si se queda o se va, a cerca de seis meses para el Mundial del próximo año. El portero de la Selección Colombia arribó a 'los zorros' en 2019 y desde su llegada ha sido pieza clave de los éxitos de la escuadra. Con él bajo los tres palos, Atlas consiguió ganar dos veces consecutivas el torneo mexicano en los años 2021 y 2022.



Camilo Vargas con el Atlas de México - Foto: Getty Images

Su contrato vence en 2026, y de darse su renovación sería la tercera con la camiseta de 'los rojinegros', luego de las que firmó en 2020 y 2024, luego de ser figura en la conquista del bicampeonato de su equipo. Hace un tiempo, a Vargas se le relacionó con posibles traspasos a Rayados de Monterrey y Cruz Azul pero nunca se cristalizó alguna de esas opciones, debido al alto costo de su claúsula de rescisión y la comodidad con la que vive su familia en la ciudad de Guadalajara.

En la actualidad, Vargas sigue demostrando un altísimo nivel con el Atlas, hace poco batió el récord de penales atajados por un extranjero en la historia de los torneos cortos de la Liga MX con 15 y está en la carrera por ser el de más porterías imbatidas en la historia del campeonato, demostrando asá que aún está vigente en el balompié y que tiene todo para ser el arquero titular de la 'tricolor' en la Copa del Mundo de 2026.