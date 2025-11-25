Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas, pendiente de definir su futuro a meses del Mundial 2026; Atlas acecha

Camilo Vargas, pendiente de definir su futuro a meses del Mundial 2026; Atlas acecha

De acuerdo con información de la prensa mexicana, el arquero de la Selección Colombia, Camilo Vargas, estaría decidiendo su futuro para las próximas temporadas.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Camilo Vargas, guardameta del Atlas y Selección Colombia, en medio de un partido de la Liga MX
