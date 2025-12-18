"A Javier Báez se le advirtió sobre la prohibición del tabaco y dijo que asumía lo que viniera"

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025, tras vencer a Deportes Tolima con marcador global de 4-0, consiguiendo la estrella número once de su historia. En los festejos, hubo varias imágenes que se llevaron las miradas, entre la euforia y locura que genera hacerse con el título. Sin embargo, hubo una en particular que llamó la atención y dio de qué hablar, pues Javier Báez apareció fumando en rueda de prensa.

Al respecto, quien habló fue Héctor Fabio Báez, representante del 'tiburón', en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Allí, contó detalles de lo que se vivió con el defensa central paraguayo y cómo lo intentaron manejar en la interna para que evitara hacerlo, pero, al final, su decisión fue hacerlo.

¿Cómo analiza el semestre del Junior de Barranquilla?

"Se remató bien, a pesar de que en algunas fechas no se obtuvieron resultados favorables, pero el equipo siempre estuvo entre los ocho. Al final, en los partidos jodidos, en un grupo muy duro, se sacó adelante. Después, en el partido definitivo, logramos una ventaja importante en la ida y el juego de vuelta fue de trámite".

¿Qué nos puede decir de Javier Báez fumando en rueda de prensa?

"Está prohibido por ser un escenario deportivo y cerrado. Cuando el profesor, Alfredo Arias, designó que Javier Báez lo iba a acompañar en rueda de prensa, le dije que no lo hiciera y que eso tiene consecuencias. Me dijo que no había problema y que lo iba a asumir. Ahora, en un momento de esos, discutir con un jugador no es bueno, por la euforia y todo. Así que no se impuso nada, pero se dejó claro que la sanción la asumiría".



Javier Báez, defensa central paraguayo, en rueda de prensa, tras ser campeón con Junior de Baranquilla Captura de pantalla

Publicidad

¿Cuál sería la sanción?

"Cualquier circunstancia que se pueda presentar por haber ido con el cigarrillo, será una responsabilidad individual. Es un daño reputacional, más que todo, pero ustedes saben cómo es ese momento de alegría y éxtasis, así que es mejor darles su espacio y que asuman lo que suceda después".

¿A qué cree que se debió?

"No es un partido normal, hubo muchos agentes distractores y hay situaciones que pueden pasar. Uno les pide que se controlen y no se desordenen, pero bueno, ya sucedió y se verá qué pasa más adelante".